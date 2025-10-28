Industrielektriker till produktionsmiljö i Degerfors
Cleverex Bemanning AB / Elektrikerjobb / Degerfors Visa alla elektrikerjobb i Degerfors
2025-10-28
, Karlskoga
, Lekeberg
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleverex Bemanning AB i Degerfors
, Karlskoga
, Kristinehamn
, Hallsberg
, Nacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Är du elektriker och vill ta nästa steg i karriären? Trivs du i en industrimiljö där du får jobba med felsökning och har frihet att planera din dag? Då kan detta vara tjänsten för dig!
För vår kunds räkning söker vi nu en industrielektriker till en väletablerad produktionsanläggning i Degerfors. Du kommer ingå i ett elunderhållsteam som tillsammans ansvarar för att säkerställa en trygg och driftsäker produktionsmiljö.
Tjänsten erbjuder en varierande vardag med både akuta insatser och långsiktigt förbättringsarbete. Du kommer arbeta nära andra tekniker och ingenjörer inom el och automation - vilket innebär stora möjligheter till lärande och kompetensutveckling. Många som kommer från installationsbranschen upplever detta som en ny, spännande utmaning.
Du erbjuds
• En trygg anställning hos en världsledande industriaktör
• Självständigt arbete med stor frihet att planera din arbetsdag
• Utvecklingsmöjligheter inom el, automation och felsökning
• Kompetenta kollegor att lära av och samarbeta med
• Möjlighet att delta i förbättringsprojekt och investeringarDina arbetsuppgifter
Som industrielektriker kommer du ha en viktig roll i att både lösa akuta problem och förebygga framtida driftstopp. Du arbetar i team men tar också egna initiativ för att förbättra rutiner och processer.
Du kommer bland annat att:
• Utföra felsökning, reparationer och förebyggande underhåll på elektrisk utrustning
• Arbeta med förbättringar av elunderhåll för ökad driftsäkerhet
• Delta i säkerhetsarbetet och bidra till en trygg arbetsmiljö
• Vara delaktig i investerings- och renoveringsprojekt
• Använda underhållssystemet Maximo
• Stötta vid behov i andra funktioner såsom akutskift och lyftgruppProfil
Du är en lösningsorienterad och ansvarstagande person som gillar teknik och problemlösning. Du har ett intresse för att utvecklas och vill vara med och påverka.
Vi ser gärna att du har:
• Gymnasial utbildning inom el, automation, industri eller liknande
• Tidigare erfarenhet från industrimiljö eller elinstallationer
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
• Intresse för felsökning - många i teamet tycker just det är det roligaste med jobbet!
Meriterande:
• Erfarenhet av felsökning i produktionsutrustning
• Traverskort och/eller PLC-kunskaper
• Processförståelse, gärna från ugns- eller tung industri
• Tidigare arbete med underhållssystem
• God datorvana och kunskaper i OfficepaketetÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, dagtid
Plats: DegerforsOm företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "995". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9578510