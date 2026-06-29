Industrielektriker till NK Lundströms Trävaror - bli en del av vår familj!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Elektrikerjobb / Vännäs Visa alla elektrikerjobb i Vännäs
2026-06-29
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige
Är du en lösningsorienterad industrielektriker som trivs med varierande arbetsuppgifter och vill arbeta nära produktionen i ett företag med korta beslutsvägar? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Hos NK Lundströms Trävaror blir du en del av ett modernt familjeföretag med snart 100 års erfarenhet i branschen. Här kombineras tradition, yrkesstolthet och kvalitet med flexibilitet och framtidstro. Vi tillverkar sågade och hyvlade trävaror av hög kvalitet för kunder i Europa, Nordafrika och Skandinavien. Nu söker vi en engagerad industrielektriker som vill vara med och utveckla vår produktion tillsammans med oss.
Som industrielektriker har du en viktig roll i vår verksamhet där du arbetar nära produktionen tillsammans med drift- och underhållspersonal. Du ansvarar för att säkerställa en stabil och effektiv drift genom förebyggande underhåll, felsökning och förbättringsarbete. Rollen är varierande och erbjuder stora möjligheter att arbeta med teknik, automation och utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Installation och kabeldragning
Montage av elutrustning
Arbete med styr- och reglersystem
Felsökning och underhåll av maskiner och produktionsutrustning
Programmering och justering av styrsystem (PLC/automation)
Tjänsten är en direktrekrytering som avser en heltidsanställning mellan måndag–fredag med arbetstiderna kl. 06:45–16:00.
DETTA SÖKER VI
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är en lagspelare och som trivs med att ta ansvar, har ett lösningsorienterat arbetssätt och har en förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du gillar att utveckla och förbättra processer, är analytisk och har lätt för att planera ditt arbete. Hos oss uppskattas initiativförmåga och ett genuint teknikintresse.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning inom el, automation eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet som industrielektriker eller liknande arbete (meriterande)
Goda kunskaper inom styrsystem och felsökning
Grundläggande kunskaper inom PLC-programmering (meriterande)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Hos NK Lundströms Trävaror får du en varierad och utvecklande roll i en mindre organisation där beslutsvägarna är korta och samarbete står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team där teknik, förbättringsarbete och hög kvalitet genomsyrar det dagliga arbetet. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget och bidra till en modern och effektiv produktion.
Känner du igen dig i beskrivningen eller vet du någon som hade passat? Kul! Skicka in din ansökan – vi ser fram emot att träffa dig och kanske välkomna dig till gänget! Vid mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Tväråbäck 20 (visa karta
)
911 91 VÄNNÄS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elin Eklund elin.eklund@studentconsulting.com Jobbnummer
9983284