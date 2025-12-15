Industrielektriker till kund i Eskilstuna
Arena Personal Sverige AB / Elektrikerjobb / Eskilstuna Visa alla elektrikerjobb i Eskilstuna
2025-12-15
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill utvecklas i din roll som industrielektriker!
Dina ansvarsuppgifter: Underhåll
Förebyggande underhåll
Felsökning
Ge support till skiftteamen
Dina kvalifikationer: Bakgrund inom el/teknik, automation och mekanik
AL - Auktorisation lågspänning (tidigare ABL - Allmän behörighet lågspänning)
God erfarenhet inom industriteknisk felsökning av maskiner och produktionsutrustning
God erfarenhet inom systematisk felsökning
God erfarenhet att läsa el-schema
Erfarenhet av maskinelektriska och mekaniska reparationsarbeten
Tekniskt intresse
Datakunskap inom Officepaketet
Svenska och engelska i tal och skrift
Utöver dina kvalifikationer ser vi det som meriterande ifall du har följande:
Utbildning eller erfarenhet inom automatiserad logistik
Utbildning eller erfarenhet för heta arbeten och arbete på hög höjd (Mastcertifikat)
Övrigt
Placeringsort: Eskilstuna
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse (direktrekrytering) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Jennifer Björk jennifer.bjork@arenapersonal.com Jobbnummer
9645696