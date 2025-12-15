Industrielektriker till kund i Eskilstuna

Arena Personal Sverige AB / Elektrikerjobb / Eskilstuna
2025-12-15


Nu söker vi dig som vill utvecklas i din roll som industrielektriker!

Dina ansvarsuppgifter: Underhåll
Förebyggande underhåll
Felsökning
Ge support till skiftteamen
Dina kvalifikationer: Bakgrund inom el/teknik, automation och mekanik
AL - Auktorisation lågspänning (tidigare ABL - Allmän behörighet lågspänning)
God erfarenhet inom industriteknisk felsökning av maskiner och produktionsutrustning
God erfarenhet inom systematisk felsökning
God erfarenhet att läsa el-schema
Erfarenhet av maskinelektriska och mekaniska reparationsarbeten
Tekniskt intresse
Datakunskap inom Officepaketet
Svenska och engelska i tal och skrift

Utöver dina kvalifikationer ser vi det som meriterande ifall du har följande:
Utbildning eller erfarenhet inom automatiserad logistik
Utbildning eller erfarenhet för heta arbeten och arbete på hög höjd (Mastcertifikat)
Övrigt
Placeringsort: Eskilstuna
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse (direktrekrytering)

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/

Arbetsplats
Arena Personal

Kontakt
Jennifer Björk
jennifer.bjork@arenapersonal.com

Jobbnummer
9645696

