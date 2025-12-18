Industrielektriker till Knauf Sverige i Åhus
Vill du arbeta i en modern och växande industrimiljö där teknisk utveckling, hållbarhet och långsiktiga investeringar står i fokus? Hos Knauf Sverige i Åhus blir du en viktig del av underhållsavdelningen och får arbeta i en stabil, familjeägd koncern som satsar stort på framtiden.
En betydande del av den utveckling som sker i fabriken görs med högt uppsatta klimat- och hållbarhetsmål, här får du verkligen möjlighet att bidra till en industris klimatresa.
På Knauf blir du en del av en organisation med tydlig strävan efter att skapa en kultur av teamwork, förtroende och frihet under ansvar. Här ser man värdet av att sina medarbetare som tar ansvar och har inflytande över hur vi skapar den allra bästa arbetsplatsen för oss alla. Din personliga och professionella utveckling prioriteras och det finns därför utrymme för dig att utveckla dina karriärambitioner, oavsett om det är på lång sikt i den svenska organisationen, eller i något av våra andra Knauf-företag internationellt.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som industrielektriker hos Knauf blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team som arbetar nära både produktion och fabriksutveckling. Din vardag är varierad och tekniskt utmanande och du bidrar aktivt till att driva fabriken framåt. Du kommer bland annat att:
• Utföra felsökning samt arbeta med både förebyggande och avhjälpande underhåll i anläggningen
• Följa och registrera arbetsorder i företagets underhållssystem
• Driva och initiera förbättringsarbete med fokus på säkerhet, tillgänglighet och effektivitet
• Delta i tekniska projekt och nyinvesteringar där du bidrar i installationer, skåpbyggen och mindre kabeldragningar
• Vara delaktig i analyser av driftstörningar och rotorsaksarbete
• Samarbeta tätt med mekaniker, operatörer och fabriksutveckling för att skapa en driftsäker och hållbar produktion
Arbetet bedrivs dagtid. Beredskapstjänstgöring förekommer enligt schema.Profil
Vi söker dig som har en bakgrund inom el och kunskaper inom automation - gärna med gymnasieutbildning eller motsvarande. Du har erfarenhet av elektriskt underhåll och är van vid att arbeta i en industriell miljö där teknik, säkerhet och processförståelse är viktiga delar av vardagen.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av felsökning och arbete med industriell utrustning
• Kunskap eller intresse för PLC och styrsystem
• Förmåga att arbeta strukturerat, planera din tid och hålla ett gott säkerhetstänk
• Nyfikenhet för hur processer hänger ihop och ett intresse för att förstå helheten
• Vilja att bidra till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö
• Mycket goda datorkunskaper och vana av att använda digitala arbetsverktyg
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och trygg i att arbeta självständigt när situationen kräver det. Du trivs i en roll med många kontaktytor och bidrar gärna med idéer och förbättringsförslag.
Övrig information
• Placeringsort: Åhus
• Start: Enligt överenskommelse
• Varaktighet: Tillsvidare
• Arbetstid: Dagtid
• Beredskap ingår enligt rullande schema
I denna rekrytering samarbetar Knauf Sverige med Maxkompetens. Vid frågor kontakta gärna Rekryteringskonsult Simon Jeppsson på 076-555 83 81, simon.jeppsson@maxkompetens.se
Ansökan tas emot via vår hemsida www.maxkompetens.se.
Vi tar gärna emot dina handlingar snarast då vi kommer att arbeta med ett löpande urval, men med sista ansökningsdag den 12 Januari 2026. Ansökningar via epost mottages ej pga GDPR.Företaget
Knauf-gruppen är ett världsomspännande företag och en av världens ledande tillverkare av byggmaterial. Knauf har produktionsanläggningar på mer än 300 platser runt om i världen, och ett totalt antal anställda på ca 43 000. Knauf tillverkar främst gipsprodukter, kalk- och cementprodukter samt värmeisoleringsmaterial som marknadsförs och distribueras världen runt. Knauf Sverige har huvudkontor och tillverkning av gipsbaserade byggskivor i Åhus. Knauf Sverige har också tillverkning av stålprofiler i Sävsjö samt försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vi är totalt ca 140 medarbetare. Ersättning
