Industrielektriker till Caverion - uppdrag hos Trafikverket i Stockholm
Vill du använda din elkompetens i ett uppdrag som verkligen spelar roll? Caverion söker nu dig som vill vara med och säkra driften av Trafikverkets tekniska anläggningar i Stockholm - från vägar och tunnlar till avancerade system för el och styrning. Här får du en självständig roll med tydligt ansvar, varierade arbetsdagar och möjlighet att utvecklas i en tekniskt spännande miljö. Välkommen med din ansökan idag!
Din roll
Som industrielektriker ansvarar du för drift, tillsyn, underhåll och felsökning i Trafikverkets tekniska anläggningar - bland annat i tunnlar, bergutrymmen, pumpstationer och styrsystem. Du arbetar både självständigt och i team, med nära kontakt med projektering och kund. Halva din arbetstid är ute på fält, den andra halvan består av planering, återrapportering och dokumentation. Arbetstiden är i grunden vardagar kl. 07.00-16.00. Nattarbete kan förekomma. Arbetet sker lokalt i Stockholmsområdet och du utgår hemifrån med tjänstebil.
Exempel på arbetsuppgifter
Utföra tillsyn, service och felsökning på elanläggningar, styrsystem, frekvensomriktare och övrig elutrustning
Medverka vid planering och genomförande av förebyggande underhåll
Arbeta med tekniska installationer, akut felsökning (ADHOC) och uppdateringar av anläggningarna
Dokumentera, återrapportera och kommunicera utfört arbete till kund och projektteam
Driva mindre tekniska uppdrag och föreslå förbättringar i befintliga systemPubliceringsdatum2025-09-12Profil
Vi söker dig som är noggrann, självgående och trivs i en roll där du får ta ansvar för både teknik och planering. Du är serviceinriktad, arbetar strukturerat och har ett högt säkerhetstänk. Samtidigt är du en lagspelare som ser värdet av samarbete både internt och i kunddialoger.
Vi söker dig har:
Elteknisk utbildning samt utbildning enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter gärna med AL-behörighet
Flerårig erfarenhet av installation, felsökning och service i processmiljö
Goda kunskaper inom styrsystem, elmotorer, elpumpar och frekvensomriktare
Förmåga att dokumentera, läsa och uppdatera elritningar samt arbeta självständigt i tekniska uppdrag
God datavana och mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Isaksson Rekrytering för Caverions räkning vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Caverion. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:Michelle Sjöstrand på telefonnummer 073-501 05 97 eller michelle@isakssonrekrytering.se
Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 27 juni 2025. Sök tjänsten på vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot din ansökan!
Bakgrundskontroll via 2Secure
