Industrielektriker / Servicetekniker till globalt industriföretag
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Har du erfarenhet av el och teknik och gillar ett arbete där ingen dag är den andra lik? Cleverex Bemanning söker nu en servicetekniker inom el och automation till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Gävle.
I rollen arbetar du med service, underhåll och felsökning av maskiner och tekniska system i en modern hamn- och industrimiljö. Arbetet är varierat och du kommer jobba både med el, styrsystem och viss mekanik. Det kan handla om allt från installation av teknisk utrustning i fordon till felsökning och reparation av större maskiner och kranar.
Du blir en del av ett erfaret tekniskt team där man hjälps åt för att hålla verksamheten igång.
Du erbjuds
• En varierad roll där du arbetar med både el och mekanik
• Utbildning och introduktion för att lära dig anläggningens utrustning
• Ett långsiktigt uppdrag via Cleverex hos en stabil arbetsgivare som leder till en direktanställning hos vår kund.
• Ett tekniskt team med bra sammanhållningDina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med drift, underhåll och felsökning av maskiner och utrustning som används i verksamheten. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor inom teknik och mekanik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är
• Förebyggande underhåll och reparation av kranar och maskiner
• Felsökning av motorer och elektriska driv och styrsystem
• Arbete med PLC och installation av teknisk utrustning i fordon
• Läsa och arbeta efter elscheman och tekniska ritningar
• Samarbeta med mekaniker vid mer omfattande reparationer
• Säkerställa att arbetet följer gällande säkerhetsrutinerProfil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en praktisk roll. Du är lösningsorienterad och gillar att felsöka och hitta lösningar när något inte fungerar.
Arbetet innebär ibland arbete utomhus och på höjd så det är viktigt att du är bekväm med det.Kvalifikationer
• Elutbildning med inriktning industri eller automation
• ECY certifikat
• Erfarenhet som servicetekniker, industrielektriker eller liknande roll
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B körkort
Meriterande
• Erfarenhet av PLC
• Mekanisk erfarenhetÖvrig information
Anställningsform Heltid konsultuppdrag via Cleverex
Placering Gävle
Arbetstider Dagtid 07.00 till 16.00. Beredskapsvecka ingår i tjänsten
Start Enligt överenskommelseOm företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1084".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/
För detta jobb krävs körkort.
9803011