Industrielektriker med kunskaper inom automation? Se hit!
2025-09-16
Om jobbet
eLinked AB har fått i uppdrag att rekrytera en automationstekniker eller industrielektriker till en av våra kunder - en väletablerad elfirma på norra sidan av Stockholm, med verksamhet i hela Stockholmsområdet. Vi hjälper till med bostad om det är nödvändigt.
Elfirman har idag över 30 anställda och erbjuder en stabil arbetsmiljö med tekniskt intressanta projekt.
I rollen kommer du arbeta med drift, underhåll och utveckling av automationslösningar hos deras industrikunder. Ett större projekt framåt är ett skärmbyte, där erfarenhet av iX Developer, gX iX Work och GT-simulationer är meriterande.
Arbetet sker främst med Mitsubishi PLC och Beijer-skärmar, så erfarenhet av dessa system är önskvärt, men inget krav. Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
HMI-programmering
PLC-programmering (framför allt Mitsubishi)
Medverka i modernisering av styrsystem
Felsökning, service och förbättringsarbete
Deltagande i skärmbyten och nyinstallationer KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet som industrielektriker eller automationstekniker
Erfarenhet av HMI-programmering
Kunskap om Mitsubishi PLC
Erfarenhet av Beijers operatörspaneler
Meriterande:
Erfarenhet av verktygen iX Developer, gX iX Work, GT-simulationer
Kunskap inom el och styrsystem
B-körkort Dina personliga egenskaper
Självständig och ansvarstagande
Lösningsorienterad
Strukturerad och noggrann
God samarbetsförmåga Övrig information
Tjänsten är placerad i Stockholm. Vi hjälper till med boende om du inte har något eget. Om företaget
Vi på eLinked AB är ett bemanningsföretag som specialiserat oss på elteknik. Med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö täcker vi projekt över hela Sverige. Våra kunder består av ledande aktörer inom elinstallation, och vi bemannar både enstaka tjänster och kompletta team.
Som anställd hos oss omfattas du av både Installationsavtalet och Bemanningsavtalet Tjänsteman - vilket ger trygga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder dig:
En stabil heltidstjänst i ett växande företag
Konkurrenskraftig lön och möjlighet till ackordsarbete där det tillämpas
Kollektivavtal (Installationsavtalet) - med förmåner som reseersättning, restid, försäkringar och tjänstepension
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta vid behov för dokumentation
Friskvårdsbidrag genom samarbeten med bl.a. SATS, Nordic Wellness och 24/7
Tillgång till branschrelaterade utbildningar och interna utvecklingsmöjligheter
Regelbunden uppföljning och coaching
Trevliga kollegor och sociala företagsaktiviteter
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
Christoffer Andersson christoffer@recman.elinked.se Jobbnummer
9510183