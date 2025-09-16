Industrielektriker med kunskaper inom automation? Se hit!

ELinked AB / Elektronikjobb / Kalmar
2025-09-16


Om jobbet

eLinked AB har fått i uppdrag att rekrytera en automationstekniker eller industrielektriker till en av våra kunder - en väletablerad elfirma på norra sidan av Stockholm, med verksamhet i hela Stockholmsområdet. Vi hjälper till med bostad om det är nödvändigt.

Elfirman har idag över 30 anställda och erbjuder en stabil arbetsmiljö med tekniskt intressanta projekt.

I rollen kommer du arbeta med drift, underhåll och utveckling av automationslösningar hos deras industrikunder. Ett större projekt framåt är ett skärmbyte, där erfarenhet av iX Developer, gX iX Work och GT-simulationer är meriterande.

Arbetet sker främst med Mitsubishi PLC och Beijer-skärmar, så erfarenhet av dessa system är önskvärt, men inget krav.



Publiceringsdatum
2025-09-16

Dina arbetsuppgifter
HMI-programmering

PLC-programmering (framför allt Mitsubishi)

Medverka i modernisering av styrsystem

Felsökning, service och förbättringsarbete

Deltagande i skärmbyten och nyinstallationer



Kvalifikationer
Erfarenhet som industrielektriker eller automationstekniker

Erfarenhet av HMI-programmering

Kunskap om Mitsubishi PLC

Erfarenhet av Beijers operatörspaneler

Meriterande:

Erfarenhet av verktygen iX Developer, gX iX Work, GT-simulationer

Kunskap inom el och styrsystem

B-körkort



Dina personliga egenskaper
Självständig och ansvarstagande

Lösningsorienterad

Strukturerad och noggrann

God samarbetsförmåga



Övrig information
Tjänsten är placerad i Stockholm. Vi hjälper till med boende om du inte har något eget.

Om företaget
Vi på eLinked AB är ett bemanningsföretag som specialiserat oss på elteknik. Med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö täcker vi projekt över hela Sverige. Våra kunder består av ledande aktörer inom elinstallation, och vi bemannar både enstaka tjänster och kompletta team.

Som anställd hos oss omfattas du av både Installationsavtalet och Bemanningsavtalet Tjänsteman - vilket ger trygga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.



Vi erbjuder dig:

En stabil heltidstjänst i ett växande företag

Konkurrenskraftig lön och möjlighet till ackordsarbete där det tillämpas

Kollektivavtal (Installationsavtalet) - med förmåner som reseersättning, restid, försäkringar och tjänstepension

Arbetstelefon med fria samtal och surf

Dator eller surfplatta vid behov för dokumentation

Friskvårdsbidrag genom samarbeten med bl.a. SATS, Nordic Wellness och 24/7

Tillgång till branschrelaterade utbildningar och interna utvecklingsmöjligheter

Regelbunden uppföljning och coaching

Trevliga kollegor och sociala företagsaktiviteter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622), https://elinked.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Christoffer Andersson
christoffer@recman.elinked.se

Jobbnummer
9510183

