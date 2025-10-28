Industriarbetare till våra kunder i Oskarshamn
2025-10-28
Industriarbetare till våra kunder i Oskarshamn
Vi behöver fler duktiga industrimedarbetare till olika kundföretag i Oskarshamn med omnejd! Har du tidigare erfarenhet av industriarbete eller är du nyfiken på att testa? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som maskinoperatör eller montör.Som maskinoperatör arbetar du vid automatiserade maskiner där du förser maskinen med material samt säkerställer att maskinen producerar. Det kan också vara manuella maskiner som tex. kantpressar. Som montör monterar du olika komponenter. Arbetet kan också innebära packning av detaljer och en del truckkörning.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Som person är du positiv, noggrann och kvalitetsmedveten. Du tycker om att arbeta i en verksamhet med högt satta mål. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och bidrar på så vis till ett gott arbetsklimat. Du behärskar svenska i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av industriarbete och/eller innehar truckkort. Om du ej har erfarenhet och är intresserad av utbildning så kan vi även ombesörja det. Bor du utanför Oskarshamn kräver tjänsten körkort och bil då det oftast är skiftarbete.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som maskinoperatör eller montör är ett konsultuppdrag på heltid. Arbetstiden är förlagd till olika skiftgångar. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till anställning hos kundföretaget på sikt.
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan via www.eterni.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Oskarshamn Kontakt
Henrik Nordström henrik.nordstrom@eterni.se Jobbnummer
9578575