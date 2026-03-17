Industriarbetare till vår kund i Eskilstuna !
Vi söker drivna och noggranna produktionsmedarbetare till en väletablerad metallindustri i Eskilstuna! Har du erfarenhet av tillverkning och bearbetning av metall- och plåtkomponenter, svetsning eller montering, och trivs i en dynamisk produktionsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om tjänsten: Som industriarbetare via oss kommer du att vara en viktig del i produktionsteamet hos en väletablerad aktör inom metall- och plåtindustrin i Eskilstuna. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar plåtbearbetning, maskinhantering, svetsning och allmänt arbete inom tillverkningsprocessen. Du kommer att arbeta i en tempofylld och varierad miljö där säkerhet, noggrannhet och effektivitet är i fokus. Vi söker dig som är flexibel, tekniskt intresserad och redo att ta dig an nya utmaningar.
Arbetsuppgifter:
Plåtbearbetning, inklusive formpressning och klippning av plåtkomponenter
Maskinhantering och drift av produktionsutrustning
Svetsning och montering av metall- och plåtdetaljer
Kvalitetskontroll av färdiga produkter
Löpande underhåll och rengöring av maskiner och arbetsstationer
Arbeta enligt säkerhetsföreskrifter och bidra till en säker arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Erfarenhet av plåtbearbetning, maskinhantering eller liknande industriellt arbete
Grundläggande svetskunskaper är meriterande
Tekniskt intresse och förmåga att läsa ritningar eller arbetsinstruktioner
Noggrann, ansvarstagande och flexibel
Förmåga att arbeta i ett högt tempo och i team
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetstid: Dagtid + 2 skift
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans!
