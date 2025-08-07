Industriarbetare till välrenomerat företag i Nyköping
2025-08-07
Trivs du i en industriell miljö och i ett företag där man värnar och tar hand om varandra? Då kanske vi har hittat varan!
Om jobbet som industriarbetare
Som industriarbetare har du en viktig roll som innebär att övervaka och styra olika delar av produktionsprocessen. Du kommer även kontrollera maskiner och material som används i produktionen. Dessutom kommer du att utföra kvalitetskontroller, köra truck, arbeta fysiskt och mycket mer!
Är du vår nya kollega?
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• Genuint intresse av tillverkande industri
• Vana av att arbeta obekväma arbetstider
• Avklarad gymnasieutbildning
• B-körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Din personlighet och ambition är viktigare för oss än din erfarenhet, vi ser långsiktigt på samarbetet mellan oss och därmed så tillämpar vi stor vikt vid din personliga karaktär.
För att trivas med dina kommande arbetsuppgifter är det viktigt att du har ett stort engagemang, att du har struktur och håller ordning och reda på de saker du gör i arbetet. Det är också viktigt att du kommunicerar tydligt och värnar om teamet så som vi kommer värna om dig.
Truckkort A & B är ett skallkrav i tjänsten.
Före erbjudande om anställning behöver du visa upp ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister.
Sök tjänsten idag!
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person.
Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Publiceringsdatum2025-08-07Övrig information
Placeringsort: Nyköping
Arbetstider: Dagtid, alternativt 2 skift beroende på produktionsgång.
Tillsättning: Enligt överenskommelse
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson tobias.hermansson@studentconsulting.com Jobbnummer
9449381