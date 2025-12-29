Industriarbetare till välkänd kund i Sandviken | Heltid
2025-12-29
Vi på Manpower söker industriarbetare för framtida behov hos en av våra kunder i Sandviken. Vill du arbeta hos en attraktiv arbetsgivare där varje dag bjuder på spännande utmaningar och utvecklingsmöjligheter? Här får du chansen att vara en del av en dynamisk arbetsmiljö där dina insatser gör skillnad. Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos en av våra kunder i Sandviken.
Att arbeta hos vår kund
Som industriarbetare får du möjlighet att arbeta för ett världsledande globalt företag inom metallbearbetning, maskiner och verktyg, samt tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Du kommer att arbeta på olika avdelningar med varierande arbetsuppgifter, såsom montering, svetsning, målning eller arbete som processoperatör. Truckkörning kan också förekomma i det dagliga arbetet, vilket ger en dynamisk och omväxlande arbetsmiljö.
Övrig information:
Placeringsort: Sandviken
Start: Framtida behov
Anställningsform: 6 månaders visstid med chans till förlängning
Arbetstider: Arbetstiderna varierar och vi ser gärna att du kan jobba allt från 2-skift till 5 skift.
Är du rätt person för tjänsten?
Det här jobbet är perfekt för dig som är initiativrik, engagerad och trivs med att ta eget ansvar. För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsvillig, flexibel och nyfiken på att lära dig nya saker. Ett starkt säkerhetstänk är avgörande i det dagliga arbetet. Har du erfarenhet av industriarbete är det en fördel, men det är inget krav för att söka tjänsten.
Vi söker dig som
* Behärskar svenska i tal och skrift
* Har körkort och tillgång till bil
* Industrivana
Det anses meriterande om du har
* Traverskort
* Truckkort
* Gått en teknisk utbildning
* Tidigare erfarenhet från industri
* CNC-utbildning eller motsvarande erfarenhet
* Ultraljudserfarenhet
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "73d4b10d-1293-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9664620