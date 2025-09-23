Industriarbetare till välkänd kund i Piteå | Heltid
Vill du bli en del av en världsledande organisation inom energilösningar? Vi på Manpower söker nu engagerade industriarbetare till vår kund i Piteå. Ta chansen att få erfarenhet inom en spännande bransch samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid. Välkommen med din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund i Piteå. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden.
Att arbeta hos vår kund i Piteå
I detta uppdrag kommer du att arbeta på ett innovativt, globalt företag i Piteå som är verksamt inom el- och energibranschen. Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och noggrann, då du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa hållbarheten hos kundens produkter. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter inom industribranschen, och nu söker efter nya utmaningar där du kan utvecklas och växa. I det dagliga arbetet kommer du att använda traversutrustning, vilket gör det starkt meriterande om du innehar traverskort.
Vi söker i dagsläget till olika avdelningar och du kommer därför att matchas ihop utifrån tidigare erfarenheter och kompetenser.
I det här uppdrager kan alla skift förekomma, det krävs därför att du är flexibel och öppen för olika arbetstider. Vi ser gärna att du är tillgänglig att starta omgående.
Är du rätt person för jobbet?
I den här rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser därför att du är engagerad, motiverad och drivs av att ta eget ansvar. Du är en person som kommer lätt överens med olika typer av människor och har en genuin vilja och ett driv att göra ett bra jobb. Vidare har du tidigare erfarenhet inom industribranschen och är nu redo att ta nästa steg i din karriär!
Övrig information
Placeringsort: Öjebyn, Piteå
Typ av anställning: Heltid, 6 månaders visstidsanställning
Arbetstider: Alla skift kan förekomma
Vi söker dig som har
* goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* körkort och tillgång till bil
* erfarenhet av industribranschen
* maskinvana
* förmåga att arbeta både självständigt och i team
Det är även meriterande om du har
* traverskort
* truckkort
* utbildning inom el och/eller teknik
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via mejl: agnes.halvardson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
