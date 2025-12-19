Industriarbetare till stabil och modern produktion

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ystad
2025-12-19


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ystad, Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ystad, Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Trelleborg eller i hela Sverige

Vill du arbeta inom industrin i en strukturerad och välorganiserad produktionsmiljö? Här söker vi dig som trivs med praktiskt arbete, kvalitet och samarbete!

Publiceringsdatum
2025-12-19

Arbetsuppgifter
I din roll som industriarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att arbeta inom produktion med varierande arbetsmoment. Rollen som industriarbetare är bred och kan innebära arbete inom flera delar av tillverkningsprocessen, såsom montering, maskinövervakning och kvalitetskontroller.
Vidare kommer du i rollen som industriarbetare att:

Arbeta med produktion och montering enligt instruktioner

Övervaka och arbeta vid maskiner och produktionsutrustning

Utföra kvalitetskontroller och bidra till hög produktkvalitet

Följa säkerhetsrutiner, ordning och struktur i produktionen

Samarbeta med kollegor och bidra till förbättringsarbete

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en god arbetsmoral. Du trivs med ett praktiskt arbete och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du är flexibel, kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsmoment.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:

Erfarenhet från industri, produktion eller tillverkningsmiljö (meriterande men inget krav)

Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Förmåga att arbeta skift

God fysik och vilja att arbeta praktiskt

Meriterande:

Erfarenhet av montering, maskinoperatörsarbete eller produktion

Tekniskt intresse

Truckkort

Erfarenhet av kvalitetsarbete eller förbättringsarbete

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Industriarbetare är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Företag AB/vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson sara.persson@eterni.se
Plats: Tomelilla

Start: Enligt överenskommelse

Arbetstider: Skift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
271 00  YSTAD

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Sara Persson
sara.persson@eterni.se

Jobbnummer
9658062

Prenumerera på jobb från Eterni Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eterni Sweden AB: