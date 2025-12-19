Industriarbetare till stabil och modern produktion
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ystad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ystad
2025-12-19
Vill du arbeta inom industrin i en strukturerad och välorganiserad produktionsmiljö? Här söker vi dig som trivs med praktiskt arbete, kvalitet och samarbete!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I din roll som industriarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att arbeta inom produktion med varierande arbetsmoment. Rollen som industriarbetare är bred och kan innebära arbete inom flera delar av tillverkningsprocessen, såsom montering, maskinövervakning och kvalitetskontroller.
Vidare kommer du i rollen som industriarbetare att:
Arbeta med produktion och montering enligt instruktioner
Övervaka och arbeta vid maskiner och produktionsutrustning
Utföra kvalitetskontroller och bidra till hög produktkvalitet
Följa säkerhetsrutiner, ordning och struktur i produktionen
Samarbeta med kollegor och bidra till förbättringsarbete
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en god arbetsmoral. Du trivs med ett praktiskt arbete och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du är flexibel, kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsmoment.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet från industri, produktion eller tillverkningsmiljö (meriterande men inget krav)
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta skift
God fysik och vilja att arbeta praktiskt
Meriterande:
Erfarenhet av montering, maskinoperatörsarbete eller produktion
Tekniskt intresse
Truckkort
Erfarenhet av kvalitetsarbete eller förbättringsarbete
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Industriarbetare är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Företag AB/vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson sara.persson@eterni.se
Plats: Tomelilla
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Skift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
271 00 YSTAD Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Sara Persson sara.persson@eterni.se Jobbnummer
9658062