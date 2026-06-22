Industriarbetare till MPA Måleriproduktion i Västerås

Uniflex AB / Lackerarjobb / Västerås
2026-06-22


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Om tjänsten Vi söker en industriarbetare till vår kund i Västerås. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av för- och efterarbete i målningsprocessen.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Dina arbetsuppgifter
Maskering och avmaskering

Förberedelse av detaljer inför lackering

Paketering av färdiga produkter

Detta är ett monotont arbete som utförs på en produktionslina. Arbetet kräver noggrannhet, tempo och ansvarstagande.

Arbetstider:
Arbetstider: 2-skift:
Måndag–fredag kl. 05:30–14:00
Måndag–torsdag kl. 14:00–23:30
Du ska vara tillgänglig att starta vecka 33 och 34.

Vem är du? Vi söker dig som har en positiv inställning och vill utvecklas.
Tidigare erfarenhet inom industri är meriterande men inget krav – vi ger dig den introduktion du behöver.
För att kunna följa säkerhetsrutiner krävs goda kunskaper i svenska.

Vi söker dig som är:

Noggrann och ansvarstagande

Bekväm med att arbeta i ett högt tempo

Trivs både med självständigt arbete och teamwork

För denna tjänst kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Om du känner att du passar för denna tjänst och vill bli en del av vårt team, skicka din ansökan redan idag då tillsättning sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7834523-2063763".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Badhusgatan 10 (visa karta)
722 15  VÄSTERÅS

Kontakt
Amanda Virta
amanda.virta@uniflex.se
+46709434594

Jobbnummer
9972635

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