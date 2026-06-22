Industriarbetare till MPA Måleriproduktion i Västerås
Uniflex AB / Lackerarjobb / Västerås Visa alla lackerarjobb i Västerås
2026-06-22
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Om tjänsten Vi söker en industriarbetare till vår kund i Västerås. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av för- och efterarbete i målningsprocessen.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Maskering och avmaskering
Förberedelse av detaljer inför lackering
Paketering av färdiga produkter
Detta är ett monotont arbete som utförs på en produktionslina. Arbetet kräver noggrannhet, tempo och ansvarstagande.
Arbetstider:
Arbetstider: 2-skift:
Måndag–fredag kl. 05:30–14:00
Måndag–torsdag kl. 14:00–23:30
Du ska vara tillgänglig att starta vecka 33 och 34.
Vem är du? Vi söker dig som har en positiv inställning och vill utvecklas.
Tidigare erfarenhet inom industri är meriterande men inget krav – vi ger dig den introduktion du behöver.
För att kunna följa säkerhetsrutiner krävs goda kunskaper i svenska.
Vi söker dig som är:
Noggrann och ansvarstagande
Bekväm med att arbeta i ett högt tempo
Trivs både med självständigt arbete och teamwork
För denna tjänst kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Om du känner att du passar för denna tjänst och vill bli en del av vårt team, skicka din ansökan redan idag då tillsättning sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7834523-2063763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Badhusgatan 10 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Kontakt
Amanda Virta amanda.virta@uniflex.se +46709434594 Jobbnummer
9972635