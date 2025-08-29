Industriarbetare till kund i Växjö

Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö
2025-08-29


Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-08-29

Om tjänsten
Som produktionsarbetare arbetar du hos vår kund inom industrin. Du kommer att arbeta i produktionen och jobba utefter ritningar och instruktioner där det krävs både noggrannhet och precision. Tillsammans med dina kollegor jobbar ni i ett team med stort fokus på säkerhet och kvalitet.

Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag-fredag, 7-16.

Om dig

Vi söker dig som är engagerad i arbetet och gillar att arbeta fysiskt. Du tycker det är kul med nya utmaningar, är driven och engagerad samt kan leverera med god kvalitet. Eftersom man arbetar i team är det viktigt med samarbete, en positiv inställning och flexibilitet. Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift.

Det är meriterande om du har traverskort och tidigare erfarenhet av arbete inom industri-, bygg- eller fordonsbranschen. I denna tjänst kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen

Tjänsten är ett konsultuppdrag med 6 månaders visstidsanställning, vilket betyder att du är anställd av Adecco och uthyrd till kund. På lång sikt kan även en direktanställning hos kunden vara aktuellt. Vi vill att du ska må bra och ger dig friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Emma Andersson via emma.v.andersson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
Consultant Manager
Emma V Andersson
emma.v.andersson@adecco.se

Jobbnummer
9483392

Prenumerera på jobb från Adecco Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adecco Sweden AB: