Industriarbetare till kommande uppdrag i Umeå
2025-11-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Om kundföretaget
Är du en person som gillar att lära dig nya saker, ta dig an utmaningar och utvecklas i ditt arbete? Då kan vi ha något spännande för dig!
Vi tror att rätt inställning och vilja att växa är minst lika viktigt som ett långt CV. Har du erfarenhet av montering, truckkörning, lackering, svetsning, el & automation eller CNC? Eller kanske ett fritidsintresse som visar att du är händig, tekniskt lagd eller gillar att lösa problem? Då vill vi gärna höra från dig!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som konsult hos oss blir du en viktig del av vårt team. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och matcha rätt person till rätt uppdrag. Det betyder att vi lägger stor vikt vid att hitta en arbetsmiljö där du trivs och får utrymme att utvecklas. Arbetstiderna kan variera från uppdrag till uppdrag, där bla dagtid och 2-skift är vanligt förekommande. Du har möjighet att komma i kontakt med olika arbetsplatser, bygga erfarenhet och bredda din kompetens samtidigt som vi stöttar dig hela vägen.Profil
Vi letar efter dig som:
• Trivs med att jobba praktiskt och i team.
• Är nyfiken, ansvarstagande och gillar att utvecklas.
• Har fritidsintressen som visar på praktisk skicklighet eller tekniskt intresse (t.ex. mekande, renovering, färglära, modellbygge)
• Har en positiv inställning til en god arbetsmiljö och säkerhet. Hos oss kommer säkerheten först!
Framhäv gärna om du har erfarenhet av:
• Montering
• Industriarbete
• Livsmedelshantering
• Truckkort eller erfarenhet av truckkörning
• Lackering
• Svetsning
• El & automation
• CNC-bearbetning
• Eller annan erfarenhet som du tror kan bidra i en industrimiljö.
Övrig information
Hos oss får du möjlighet att arbeta i spännande miljöer, utveckla dina färdigheter och bli en del av ett team där din personlighet och vilja att bidra är lika viktig som din erfarenhet.
B-körkort är ett krav.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
