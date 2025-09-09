Industriarbetare till kommande uppdrag i Mora
Manpower AB / Processoperatörsjobb / Mora Visa alla processoperatörsjobb i Mora
2025-09-09
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Letar du efter ett varierande jobb inom industrin? Till vår stora industrikund i Mora söker vi nu en motiverad industriarbetare som vill vara med och bidra till deras produktion. Är du redo för en utmanande och utvecklande roll? Här är chansen att bli en del av ett trevligt team i en innovativ miljö.
Vi söker nu en engagerad industriarbetare till vår kund inom tillverkande industri i Mora. Tjänsten startar i september och inleds med upplärning på dagtid, därefter övergår arbetet till 2-skift.
Du blir anställd på Manpower men uthyrd till vår kund.Publiceringsdatum2025-09-09Kravprofil för detta jobb
* Erfarenhet från industri eller annan typ av tillverkning
* Truckkort
* B-körkort och tillgång till bil
* Flexibel och öppen för nya arbetsuppgifter
* Vilja att lära sig och utvecklas i rollen
Vi söker dig som trivs med ett praktiskt arbete, har god arbetsmoral och är redo att ta dig an nya utmaningar. Du blir en viktig del av ett team där samarbete och ansvarstagande är nyckeln till framgång.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund i Mora. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Hammarin Holmerud.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "efcf9bba-0b96-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Anna Hammarin Holmerud anna.holmerud@manpower.se +46703770428 Jobbnummer
9500685