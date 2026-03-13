Industriarbetare till kommande uppdrag

Eterni Sweden AB/Ljungby / Montörsjobb / Ljungby
2026-03-13


Trivs du inom industrin? Vi söker löpande duktiga och drivna kandidater för kommande uppdrag. Vi tar gärna en intervju för att hitta rätt matchning för dig!

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

Du har erfarenhet av industrin, antingen genom tidigare arbete eller utbildning

Du är praktiskt lagd, har en positiv inställning och är en god lagspelare

Förmåga att arbeta i högt tempo och hålla igång flera olika uppgifter samtidigt

Körkort och tillgång till bil

Truckkort är meriterande

Du behärskar svenska språket i tal och skrift

Du tycker också om att arbeta både självständigt och i grupp. Vi söker dig som är flexibel, har ett gott ordningssinne, god arbetsmoral och inte är rädd för nya utmaningar.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Industriarbetare är ett konsultuppdrag på heltid/deltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mattias Persson på mattias.persson@eterni.se.
Plats: Ljungby med omnejd

Start: Omgående

Arbetstider: Dagtid, skift, natt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60  LJUNGBY

Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Ljungby

Kontakt
Alexander Hansson
alexander.hansson@eterni.se

Jobbnummer
9795241

