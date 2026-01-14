Industriarbetare till kommande uppdrag
2026-01-14
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
Om kundföretaget
Konsultia söker nu fler engagerade och drivna medarbetare för kommande uppdrag i Bollnäs trakten. Hos oss får du möjligheten att arbeta hos industriföretag där kvalitet, säkerhet och innovation står i fokus.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag, men kan inkludera:
• Övervakning, underhåll och felsökning av maskiner och produktionsutrustning
• Inställning av maskiner, inom bland annat CNC, svarv och annan automatiserad utrustning
• Kvalitetskontroller och dokumentation
• Travers- och truckkörning
• Montering
• Svets
Du får självklart upplärning och introduktion innan du påbörjar uppdraget.Profil
Vi söker dig som:
• Är intresserad av industrimiljö.
• Är noggrann, ansvarstagande och god samarbetsförmåga
• Klarar av fysiskt arbete och kan arbeta både självständigt och i team
• Har god förmåga att följa instruktioner och rutiner
• Har en positiv inställning och viljan att utvecklas inom industrin
• Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
• B-körkort och tillgång till bil är ett krav
Meriterande erfarenheter och kompetenser:
• Tidigare arbete inom industri, produktion eller lager
• Erfarenhet av Robot, montering, blästring, svetsning eller CNC
• Giltigt travers- och/eller truckkort
• Programmering
Övrig information
Du kommer inledningsvis bli anställd via Konsultia för uppdrag hos någon av våra kunder. Urval sker löpande. Skicka in din ansökan redan idag.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Josefine Eriksson josefine.eriksson@konsultia.se Jobbnummer
9683852