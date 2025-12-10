Industriarbetare till kommande uppdrag
Eterni Sweden AB/Ljungby
2025-12-10
Trivs du inom industrin? Våra kunder söker förstärkning på flera produktionsroller. Vi tar gärna en intervju för att hitta rätt matchning för dig!
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet av industrin, antingen genom tidigare arbete eller utbildning
Du är praktiskt lagd, har en positiv inställning och är en god lagspelare
Förmåga att arbeta i högt tempo och hålla igång flera olika uppgifter samtidigt
Körkort och tillgång till bil
Truckkort är meriterande
Du behärskar svenska språket i tal och skrift
Du tycker också om att arbeta både självständigt och i grupp. Vi söker dig som är flexibel, har ett gott ordningssinne, god arbetsmoral och inte är rädd för nya utmaningar.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Industriarbetare är ett konsultuppdrag på heltid/deltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mattias Persson på mattias.persson@eterni.se
.
Plats: Ljungby med omnejd
Start: Omgående
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid, skift, natt
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60 LJUNGBY
Eterni Sweden AB/Ljungby
Kontakt: Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se
