Industriarbetare till Kito Crosby
Montico HR Partner AB / Lagerjobb / Växjö
2026-01-05
*
Kito Crosby är ett internationellt företag som är verksamt över hela världen. Vi är marknadsledande inom flera områden inom lyft- och materialhantering, med tillverkning av produkter såsom kranblock, linskivor, kätting & lyftkomponenter, schacklar och surrningsprodukter. Kito Crosby har tillverkningsenheter och försäljningsbolag i flera länder, och utöver detta har vi distributörer i mer än 50 länder, vilket gör våra produkter tillgängliga i alla delar av världen. Kvalitet och innovation har varit grunden för Kito Crosby i mer än 250 år och tillsammans med vårt starka varumärke och drivna medarbetare utvecklar vi de produkter som ska möta framtidens krav.
Besök gärna vår hemsida: https://kitocrosby.com/about/
Vår kund Kito Crosby befinner sig i ett spännande och expansivt skede och söker nu industriarbetare. Arbetsuppgifterna består i första hand av avsyning och slipning av gods men även andra vanligt förekommande uppgifter inom industrin.
Tjänsterna är långsiktig och är hyrrekryteringar via Montico där rätt person kommer erbjudas anställning direkt hos Kito Crosby efter en tids inhyrning. Driftsformen är skiftgång med växelskift mellan förmiddag och eftermiddag.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi söker dig som
Vi söker dig som har någon form av industrierfarenhet sedan tidigare. Som person är du lugn, metodisk, noggrann och kvalitetsmedveten. Vidare är du prestigelös, flexibel och kommunikativ.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Truck- och traverskort är meriterande.
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast lön
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10509". Omfattning
