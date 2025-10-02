Industriarbetare sökes till Norrköping med omnejd.
2025-10-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Industriarbetare
Drömmer du om ett jobb där ingen dag är den andra lik? Hos våra kunder i Norrköping väntar en värld av spännande utmaningar och möjligheter att lära sig nytt. Med start omgående, ta chansen och ansök idag!Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Som industriarbetare kommer du att dyka in i en värld av variation med travershantering, truckkörning, lödning, svetsning och maskin och process-operatörsuppgifter. Varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter att glänsa!
Om dig
Vi söker dig som är redo för en utmaning i industrivärlden! Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, men vi ser att du har ett brinnande engagemang och en hunger för att lära dig nya saker. Körkort är ett måste, då våra uppdrag kan ta dig bortom kollektivtrafikens räckvidd. Flexibilitet är också viktigt eftersom arbetet innebär varierande skift och tider. Din insats kan leda till en längre anställning efter den initiala perioden på sex månader.
Vi värdesätter kulturell mångfald och ser gärna sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv som kan berika vår arbetsplats. Vi strävar också efter en jämnare könsfördelning och vill därför uppmuntra fler tjejer att söka sig till oss. Din unika bakgrund och dina perspektiv är viktiga för oss, och vi ser fram emot att välkomna fler som kan bidra till vår gemensamma utveckling.
Meriterande Det är meriterande om du redan har erfarenhet av industriarbete eller specifika kunskaper inom travershantering, truckkörning, lödning, svetsning eller maskinoperatörsuppgifter. Har du dessutom utbildningar inom dessa områden är det ett stort plus! Tidigare erfarenhet av att arbeta skift eller under obekväma arbetstider kan också ge dig en fördel. Vi uppskattar också om du har en naturlig nyfikenhet och förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Välkommen att söka denna tjänst genom att skicka in CV och personligt brev via länken. OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Job&Talent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Tolga Demir tolga.demir@jobandtalent.com Jobbnummer
9536899