Industriarbetare sökes till MPA Måleriproduktion i Västerås
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vi söker nu industriarbetare till MPA Måleriproduktion i Västerås. MPA är ett familjeägt företag som är specialiserat på industrilackering och rostskydd för olika typer av industrikomponenter samt större fordon.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och lära dig mer inom industrilackering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer att arbeta i produktionslinjen med arbetsuppgifter kopplade till för- och efterarbete i lackeringsprocessen. Rollen passar dig som är driven, noggrann och vill utvecklas inom produktion. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
• För- och efterarbete kopplat till lackeringsprocessen, såsom maskering, avmaskering och paketering
• Arbete i produktionslinjen
• Industrilackering
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i produktionen.
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skift:
Måndag-fredag kl. 05:30-14:00
Måndag-torsdag kl. 14:00-23:30
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att utvecklas. Har du rätt inställning, driv och vilja att lära dig kan vi lära dig arbetet på plats. Du behöver inte vara utbildad industrilackerare, men det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lackering eller liknande arbete inom industri.
Vi tror att du är:
• Ansvarstagande och noggrann
• Engagerad och initiativtagande
• Lösningsorienterad
• Bekväm med att arbeta både självständigt och i team
Truck- och traverskort är meriterande men inget krav.
För denna tjänst kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Badhusgatan 10 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
Uniflex Kontakt
Michaela Rundquist michaela.rundquist@uniflex.se Jobbnummer
9819170