Industriarbetare sökes till kund i Västerås
Vi söker nu industriarbetare till MPA Måleriproduktion i Västerås. MPA är ett familjeägt företag som specialiserar sig på industrilackering och rostskydd av industrikomponenter och större fordon.
Här blir du en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus. Arbetet sker i en produktion med högt tempo och ger dig möjlighet att få erfarenhet inom industrilackering och produktionsarbete.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som industriarbetare assisterar du MPA:s industrilackerare i för- och efterarbete i målningsprocessen. Arbetet sker på en produktionslina och består av återkommande moment där noggrannhet och tempo är viktigt.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Maskering och avmaskering
• Förberedelse av detaljer inför lackering
• Paketering av färdiga produkter
Period:
Start omgående och arbete under kundens semesterperiod, vecka 26-33. För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt anställning efter sommaren.
Arbetstider:
Dagtid, måndag-fredag 06:30-15:30
Vem är du?
Vi söker dig som har en positiv inställning och som trivs i en produktionsmiljö. Tidigare erfarenhet från industriarbete är meriterande men inget krav - du får den introduktion du behöver för att komma in i arbetet.
För att kunna följa säkerhetsrutiner krävs goda kunskaper i svenska.
Du är:
• Noggrann och ansvarstagande
• Bekväm med att arbeta i ett högt tempo
• Trivs både med självständigt arbete och i team
För denna tjänst kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Om du känner att du passar för denna tjänst och vill bli en del av vårt team, skicka din ansökan redan idag då tillsättning sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
