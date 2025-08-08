Industriarbetare sökes till kund i Habo
Posti Logistics Staffing AB / Montörsjobb / Habo
2025-08-08
Dina arbetsuppgifter
Då vi ständigt söker efter nya engagerade konsulter inom industrin så finns det nu möjlighet att skicka in en ansökan till en av våra kunder. Vi söker omgående efter personer som har bred erfarenhet från industrin till vår kund i Habo. Vi ser gärna att du arbetat med svetsning, blästring och annan typ av liknande arbetsuppgifter.Profil
Den här annonsen vänder sig till dig som vill arbeta inom industrin och som har bred komptens inom området.
Man kan passa in oavsett bakgrund men vi på Posti tror att man behöver någon/några av följande krav:
• Intresse för montering, svetsning, maskiner och blästring
• Vara beredd på att vissa uppdrag vi har kräver skiftgång
• Vara en person som inte är rädd för att ta för sig och hugga i där det behövs
• De flesta tjänsterna kräver att du pratar och förstår svenska flytande i tal & skrift
Meriterande är såklart om du har tidigare erfarenhet inom arbeten i industrin, främst inom svets och blästring.
Vi på Posti tror på individen, vi värdesätter starkt dina personliga egenskaper.
Är du intresserad av att arbeta inom industrin med oss?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
http://www.posti.se/
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com
9450790