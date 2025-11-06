Industriarbetare (montör & mekaniker) sökes i Västerås!
2025-11-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Dina arbetsuppgifter
För kundsräkning söker vi nu en finmekaniker och en verkstadsmontör till deras industri i Västerås på Finnslätten!
Som finmekaniker kommer du arbeta med montage av mekaniska detaljer på tåg. Viktigt är att du har stor erfarenhet av montering och kan följa ritningar. De mekaniska detaljerna ska monteras med stor noggrannhet.
Som verkstadsmontör kommer du jobba med större verkstads mekanik. Här är det viktigt att du är van att montera större delar enligt ritningar.
För båda tjänsterna krävs det att du är bekväm med att hantera verktyg, veta vilken typ av material som ska användas vid montage och montera enligt ritningar.
Tjänsten börjar med en 6 månaders visstidsanställning som konsult via Posti. Goda möjligheter för tillsvidareanställning finns.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av antingen större monteringsjobb eller inom finmekanik. Meriterande är om du tidigare arbetat som montör/mekaniker inom industri. Kvalifikationer
• God förståelse i svenska språket
• Truckkort
• Kunnig i ritningsläsning
• Erfarenhet av verkstadsarbete inom montage/mekanik
Meriterande:
• Utbildning i verkstads mekanik
Start för tjänsterna är omgående & arbetstider är dagtid. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön
Detta är ett heltidsjobb.
Mattias Johansson mattias.johansson@posti.com
9591763