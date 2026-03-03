Industriarbetare, lättare verkstadsarbete
Bopp Scandinavia AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Laholm
2026-03-03
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Är du praktiskt lagd och vill arbeta inom metallduksindustrin? Vill du bli del av ett härligt och engagerat gäng i en spännande bransch?
Vi söker nu en medarbetare till vår verkstad i Laholm. Arbetsuppgifterna är främst omdukning av sikt- och filterramar vilket innebär klippning av metallduk, slipning, blästring, enklare svetsning och limning av duk. Arbetet är mycket varierande och innefattar även en del produktionsadministration i affärssystemet SAP.
Omfattning: 100% Varaktighet: Provanställning i 6 månader, sedan tillsvidare.
Om den vi söker
Som person behöver du vara ansvarsfull, noggrann och strukturerad. Vi söker en positiv och social person som vill bli en del i vår lilla organisation. I verkstaden arbetar vi endast tre personer vilket gör att vi lägger stor vikt vid att du är självgående och har lätt för att samarbeta.
För att arbeta i denna yrkesroll krävs att du:
• talar flytande svenska i tal och skrift
• har B-Körkort
• fungerar väl i en liten grupp
Vi ser det som meriterande om du:
• har truckkort
• har erfarenhet av affärssystemet SAP
• förstår och kan göra sig förstådd på engelska
Om Bopp Scandinavia AB
Bopp Scandinavia är Skandinaviens ledande leverantör av metall- och syntetduk för filtrering, siktning och separering. Produkterna levereras främst till läkemedels-, kemi-, process- och livsmedelsindustrin. Bopp Scandinavia ingår i den världsledande koncernen Bopp Group som ägs av Peter Bopp Foundation for Research and Technology med säte i Schweiz. När verksamheten startade 1881 handlade allt om att tillverka högt värderade, robusta och tillförlitliga siktar och filter. I dag är våra metalldukar ofta nödvändiga komponenter i mycket komplexa processer, både i industrin och inom forskning och utveckling.
I egna lokaler i Laholm finns produktion, lager och försäljning för den skandinaviska marknaden. Koncernspråket är engelska.
Vi kallar till intervju löpande och anställningen kan starta omgående.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: maria.philipson@bopp.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Industriarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bopp Scandinavia AB
(org.nr 556553-1364)
Industrigatan 42 (visa karta
)
312 34 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maria Philipson maria.philipson@bopp.com 0731812386 Jobbnummer
9774338