Industriarbetare, lättare verkstadsarbete

Bopp Scandinavia AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Laholm
2026-03-03


Publiceringsdatum
2026-03-03

Om tjänsten
Är du praktiskt lagd och vill arbeta inom metallduksindustrin? Vill du bli del av ett härligt och engagerat gäng i en spännande bransch?
Vi söker nu en medarbetare till vår verkstad i Laholm. Arbetsuppgifterna är främst omdukning av sikt- och filterramar vilket innebär klippning av metallduk, slipning, blästring, enklare svetsning och limning av duk. Arbetet är mycket varierande och innefattar även en del produktionsadministration i affärssystemet SAP.
Omfattning: 100% Varaktighet: Provanställning i 6 månader, sedan tillsvidare.
Om den vi söker
Som person behöver du vara ansvarsfull, noggrann och strukturerad. Vi söker en positiv och social person som vill bli en del i vår lilla organisation. I verkstaden arbetar vi endast tre personer vilket gör att vi lägger stor vikt vid att du är självgående och har lätt för att samarbeta.
För att arbeta i denna yrkesroll krävs att du:
• talar flytande svenska i tal och skrift
• har B-Körkort
• fungerar väl i en liten grupp
Vi ser det som meriterande om du:
• har truckkort
• har erfarenhet av affärssystemet SAP
• förstår och kan göra sig förstådd på engelska
Om Bopp Scandinavia AB
Bopp Scandinavia är Skandinaviens ledande leverantör av metall- och syntetduk för filtrering, siktning och separering. Produkterna levereras främst till läkemedels-, kemi-, process- och livsmedelsindustrin. Bopp Scandinavia ingår i den världsledande koncernen Bopp Group som ägs av Peter Bopp Foundation for Research and Technology med säte i Schweiz. När verksamheten startade 1881 handlade allt om att tillverka högt värderade, robusta och tillförlitliga siktar och filter. I dag är våra metalldukar ofta nödvändiga komponenter i mycket komplexa processer, både i industrin och inom forskning och utveckling.
I egna lokaler i Laholm finns produktion, lager och försäljning för den skandinaviska marknaden. Koncernspråket är engelska.
Vi kallar till intervju löpande och anställningen kan starta omgående.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: maria.philipson@bopp.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Industriarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bopp Scandinavia AB (org.nr 556553-1364)
Industrigatan 42 (visa karta)
312 34  LAHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Maria Philipson
maria.philipson@bopp.com
0731812386

Jobbnummer
9774338

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bopp Scandinavia AB: