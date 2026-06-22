Industriarbetare för kommande uppdrag i Sandviken!
Konsultia AB / Ugnsoperatörsjobb / Gävle Visa alla ugnsoperatörsjobb i Gävle
2026-06-22
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, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker industriarbetare för kommande uppdrag till Sandviken!
Är du en engagerad, flexibel och ansvarstagande person som trivs med att arbeta mot uppsatta mål och vara en viktig del av verksamhetens framgång? Vill du arbeta i en roll där du får bidra till vår kunds utveckling samtidigt som du har en positiv och trivsam arbetsmiljö?
Då kan detta uppdrag vara något för dig!
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från tillverkningsindustrin. Har du dessutom travers- och truckkort är det ett stort plus.
Känner du att du är rätt person för att vara med och stärka Gästriklands industri? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Här får du möjlighet att söka flera spännande och utvecklande tjänster samtidigt. Våra kunder arbetar med hela produktionskedjan – från bearbetning av råmaterial till färdig produkt – vilket innebär att det finns en stor variation av arbetsuppgifter och roller.
Vi rekryterar löpande till flera olika tjänster inom tillverkningsindustrin och söker personer med olika erfarenheter och kompetenser.Profil
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning till arbetet. Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och nyfiken, med ett starkt fokus på säkerhet i det dagliga arbetet.
För att trivas i rollen ser vi att du har god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt att du tar initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Övrig information
B-körkort och tillgång till bil är ett krav då skiftarbete kan förekomma, vanliga skiftgångar är 2-skift, 4-skift och 5-skift. Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Konsultia men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos någon av våra kunder.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen.
Vi vill även understryka att detta är en annons för kommande uppdrag. Det kan innebära en något längre rekryteringprocess vilket resulterar i att återkoppling kan dröja. I dagsläget är de flesta uppdrag planerade att starta tidigast v.33, undantag kan förekomma. Vi tackar för tålamodet och hör av oss så fort vi kan gällande din ansökan.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Nobelvägen 2 (visa karta
)
802 67 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malin Kjellin malin@konsultia.se Jobbnummer
9972930