Industriarbetare / CNC-operatör till metallverksamhet - dagtid
2026-01-28
Industriarbetare / CNC-operatör till metallverksamhet - dagtid
Vi söker nu, för kunds räkning, en engagerad och nyfiken medarbetare med ett genuint intresse för metallbearbetning.
Hos vår kund blir du en del av ett mindre team där samarbete, ansvar och trivsel är en naturlig del av vardagen. Här arbetar man nära varandra, stöttar varandra och tar gemensamt ansvar för kvalitet och leverans. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och inställning.
Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill utvecklas inom industrin och metallbearbetning i en trygg och familjär arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Du kommer att arbeta med produktion och bearbetning av metall i en varierad och praktisk roll. Arbetsuppgifterna kan anpassas efter din erfarenhet, men innefattar exempelvis maskinkörning, enklare programmering, kvalitetskontroll och underhåll.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor där flexibilitet och ansvarstagande är viktiga delar av rollen.
Vi söker dig som
Har hög ansvarskänsla och tar ägarskap för ditt arbete.
Är nyfiken, lärvillig och har ett intresse för metallbearbetning och teknik.
Har industribakgrund, gärna som CNC-operatör eller maskinoperatör.
Innehar B-körkort.
Trivs i ett mindre team där alla hjälps åt och bidrar till god stämning.
Har god arbetsmoral och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Rätt inställning och personlighet värderas högt och kan väga tyngre än lång erfarenhet.
Arbetstider
Dagtid: kl. 07.00-16.00
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med familjär och trivsam arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens inom metallbearbetning.
Ett arbete där kvalitet, samarbete och engagemang står i fokus.
En långsiktig möjlighet hos en stabil arbetsgivare.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
