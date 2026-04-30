Industri- och logistikarbetare | Dana Spicer Nordic Kardan AB
Manpower AB / Fordonsmontörsjobb / Åmål
2026-04-30
Vill du arbeta inom industrin hos ett stabilt och välkänt företag med tydligt fokus på utveckling och förbättring? Nu söker Manpower personal till Dana Spicer Nordic Kardan AB. Här finns behov på flera avdelningar och möjlighet att utvecklas i en familjär arbetsmiljö. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Åmål
Start: ASAP
Uppdragslängd: 6 månader, med ambition om övertag direkt hos Dana
Arbetstider: 2-skift, 3-skift samt natt
Om jobbet
Dana Spicer Nordic Kardan AB är en etablerad industriverksamhet. Produktionen är till stor del automatiserad men innehåller även manuella moment. Verksamheten är uppdelad i flera avdelningar, exempelvis montering, tillverkning, materialhantering, måleri och godsmottagning.
Som konsult kan du arbeta inom olika delar av produktionen beroende på behov och din bakgrund. Arbetet kan upplevas som fysiskt, men betraktas inte som tungt då hjälpmedel finns tillgängliga i hela produktionen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Montering och operatörsarbete
Materialhantering och godsmottagning
Arbete i automatiserade flöden såsom CNC, robotcell och svetsautomation
Mätning, kontroller och kvalitetsarbete
Den vi söker
Vi söker dig som är engagerad och trivs i en industrimiljö. Du har ett starkt driv, vilja att utvecklas och ett tydligt fokus på leverans och förbättringar. Industriell bakgrund är inget krav - men stor vikt kommer läggas vid personliglämplighet. Vi värderar din motivation och drivkraft samt vilja att utvecklas inom industrin.
Vi ser att du har:
Truckkort (A1-A4, B1-B3)
God systemvana
Förmåga att läsa och förstå säkerhetsinstruktioner på svenska
Meriterande:
Verkstadsvana
Erfarenhet från industri
Erfarenhet av arbete i robotcell
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Höglund via mejl: Julia.Hoglund@jeffersonwells.se
.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
