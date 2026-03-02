Industri- el logistikingenjör-Lagerdesign i distributionscenter
2026-03-02
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt. Omfattning och placering diskuteras vidare i dialog.
Vill du vara med och utveckla ett modernt och skalbart distributionscenter där layout, kapacitet och flöden optimeras från grunden? Vi söker nu en Industrial Engineer, Process Engineer eller Logistics Engineer för ett kvalificerat konsultuppdrag inom lageroptimering och DC-design.
I detta uppdrag får du en central roll i att skapa den tekniska strukturen för effektiva arbetsstationer, smarta materialflöden och rätt dimensionerad kapacitet. Du arbetar nära verksamheten och kombinerar dataanalys, Lean-metodik och praktisk layoutdesign för att säkerställa en lösning som är både effektiv idag och skalbar imorgon.
Om rollen
Du ansvarar för att ta fram beslutsunderlag och tekniska lösningar för det nya distributionscentret. Arbetet spänner över hela kedjan - från analys till färdig layout och investeringsunderlag.
En viktig del av uppdraget är att genomföra tidsstudier och kapacitetsanalyser. Du fastställer standardtider och cykeltider, beräknar bemanningsbehov och säkerställer att dimensioneringen matchar nuvarande och framtida volymer.
Parallellt utvecklar du CAD-layouter för:
* Lager- och lagringsområden
* Plock- och packstationer
* Godsmottagning
* Interna transport- och materialflöden
Du analyserar ERP- och WMS-data för att förstå SKU-velocity, orderprofiler, transaktionsvolymer och plockintensitet. Denna analys ligger till grund för att:
* Validera ytbehov
* Optimera arbetsflöden
* Dimensionera utrustning och lagerstruktur
* Säkerställa rätt kapacitet i plock- och packprocessen
Du tar även fram koncept för ergonomiskt hållbara arbetsstationer och identifierar behov av lyfthjälpmedel, automation och annan lagerutrustning såsom ställage, packbord, vagnar och transportlösningar.
Dina leveranser inkluderar bland annat fullständig CAD-layout (inklusive iterativa versioner), tidsstudierapport med kapacitetsberäkningar, utrustningsspecifikation samt underlag till investeringskalkyl.
Vi söker dig som
Har 1-3 års erfarenhet som Industrial Engineer, Process Engineer, Logistics Engineer eller motsvarande roll inom lager, logistik eller produktion.
Du har erfarenhet av:
* Tidsstudier och cykeltidsberäkningar
* CAD-layoutdesign (AutoCAD, SketchUp eller liknande)
* Lean-metoder som 5S, SMED och Value Stream Mapping
* Design och dimensionering av lagerarbetsstationer
* Analys av ERP- eller WMS-data
Du är van att arbeta datadrivet och kan omsätta analys av exempelvis SKU-omsättning, lagringskrav och plockbelastning till konkreta layout- och utrustningsförslag.
Det är meriterande om du har arbetat med:
* Plockstrategier och packstationer
* Godsmottagning och utlastningszoner
* Kit-monteringsstationer
* Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhetskrav i lager- eller produktionsmiljöPubliceringsdatum2026-03-02Dina personliga egenskaper
Vi söker en analytisk och lösningsorienterad person med ett starkt förbättringsdriv. Du trivs i dialog med både operativ personal och chefer och har förmågan att driva uppgifter självständigt från analys till implementerbar lösning. I konsultrollen är du ansvarstagande, strukturerad och leveransfokuserad.
agneta.lannbjer@manpower.se
054-221892
