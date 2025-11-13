Individnära och specialinriktat HVB söker dig - Vaken natt!
Om Viljan Active omsorg, Rundelsgatan A
Active Rundelsgatan A är ett specialiserat HVB, beläget i Linköping, som tar emot ungdomar i åldern 14-21 för individuell behandling i vårt lägenhetskoncept. Vi arbetar aktivt och målinriktat för att skapa en trygg, tillitsfull samt lärande- och meningsfull tillvaro för våra ungdomar.
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega som vill arbeta vaken natt hos oss med en tjänstgöringsgrad på 70 procent.
Om rollen som socialpedagog
Hos oss arbetar du tillsammans i ett team med olika professioner som gemensamt leder ungdomarnas behandlingsprocesser framåt. Vi arbetar med engagemang i allt kring våra ungdomar. Arbetet innebär att möta människor i kris och/eller med en svår livssituation, det är av stor vikt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt och tryggt sätt. Tillsammans med ungdomen skapar du en fungerande och trygg vardag, dygnets alla timmar där ni tillsammans tränar utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt.Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Du är inspirerande och relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Examinerad socionom, beteendevetare eller samhälls- och kulturanalytiker alternativt examinerad socialpedagog om minimum 400 YH-poäng.
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna vid HVB.
Meriterande:
Vidareutbildning i MI, ÅP, TMO och liknande.
Anställningsvillkor
Roll: Socialpedagog
Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning.
Tjänstgöringsgrad: 70 %.
Arbetstid: Vaken natt.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 14/11 2025.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Mika Fischer; mika.fischer@viljan.se
