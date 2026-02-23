Individkoordinator Och Samordnare Star Till Strömsunds Kommun
2026-02-23
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Individkoordinator och Samordnare STAR till Strömsunds kommun
ett meningsfullt uppdrag på Arbetsmarknadsenheten i Strömsund!
Vill du göra verklig skillnad för människor som står långt från arbetsmarknaden?
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Strömsund söker nu en engagerad kollega som vill kombinera individnära coachning med ett samordnande ansvar i vårt STAR-team.
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att minska arbetslöshet och bidragsberoende genom att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden stegvis mot egen försörjning. Målgruppen omfattar bland annat personer med långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättning, språkliga utmaningar eller andra hinder samt unga som varken arbetar eller studerar.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Rollen är en kombinationstjänst där du arbetar på uppdrag av STAR-teamet inom ramen för Samordningsförbundet (samverkan mellan kommun, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan).
• Som Individkoordinator: Du coachar och stöttar individer parallellt mot arbete eller studier. Arbetet sker enligt metoderna Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS). Du ansvarar för hela processen från kartläggning och förrehabiliterande insatser till progression och uppföljning.
• Som Lokal samordnare: Du fungerar som det lokala navet för STAR. Det innebär att du planerar, leder och dokumenterar STAR-möten samt säkerställer en effektiv samverkan mellan de olika myndigheterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning: Högskoleexamen inom socialt arbete, beteendevetenskap, rehabilitering eller annat område som vi bedömer likvärdigt.
• Erfarenhet: Tidigare arbete med individer i behov av stöd (t.ex. inom rehabilitering eller arbetsmarknad) samt vana av samverkan mellan olika myndigheter.
• Metodkunskap: Det är meriterande om du har erfarenhet av SE eller IPS. Saknar du detta erbjuder vi utbildning inom ramen för tjänsten.
• Körkort: B-körkort är ett krav.
Dina personliga egenskaper
Vi söker en självständig och strukturerad person med god genomförandeförmåga. Du är trygg i att leda möten och skapa tydlighet i komplexa sammanhang. Som person är du relationsskapande, lyhörd och professionell i ditt bemötande av både individer och samverkansparter
ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds kommun
(org.nr 212000-2486) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef för Arbetsmarknadsenheten
Liza Silverhake liza.silverhake@stromsund.se 0670-169 62 Jobbnummer
9758817