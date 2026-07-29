Individ- och familjeomsorgen söker boendestödjare!
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg / Vårdarjobb / Ulricehamn Visa alla vårdarjobb i Ulricehamn
2026-07-29
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Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. I Ulricehamns kommun gör vi skillnad i människors vardag varje dag, året runt.
Ulricehamns kommun arbetar målinriktat genom Vision 2040 tillsammans mot framtiden.
• Var med och skapa den med oss!
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
IFO (individ- och familjeomsorg) ansvarar för följande verksamheter; stöd till barn, ungdomar och deras familjer, stöd till vuxna, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända.
Socialpsykiatrin inom IFO har tre enheter, två boenden och boendestöd. Boendet har 12 + 12 lägenheter samt tre korttidsplatser, boendestöd har fyra grupper - B1, B2, NPF-teamet samt familjeorienterat boendestöd. Verksamheten arbetar med ett flexibelt arbetssätt där vi försöker att möta behoven på hemmaplan. På samma sätt har vi investerat i medarbetarna, genom utbildning och bra bemanning.
Nu söker vi boendestödjare till NPF-teamet!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som boendestödjare är ditt uppdrag att utifrån varje enskild persons behov ge det stöd i hemmet eller i samhället som individen behöver för att leva sitt liv så självständigt som möjligt. Stödet ges på ett sätt att det på kort eller lång sikt utvecklar och stärker individens förmåga att strukturera sitt vardagsliv. Vi eftersträvar hög grad av brukarinflytande och stödinsatser utformas och anpassas efter var och en och formuleras i en aktivitetsplan.
Som boendestödjare ingår du i ett arbetslag och arbetar efter verksamhetens behov. Tjänsten gäller dag- och kvällstid måndag-fredag.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en undersköterskeutbildning med inriktning mot psykiatri, socialpedagog eller annan utbildning eller arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har tidigare arbetat inom socialpsykiatri/psykiatri och arbetat utefter socialtjänstlagen. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap om neuropsykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar och erfarenhet av verksamhetssystemen Treserva och TES.
Som person är du trygg och stabil och du har förmåga att agera kontrollerat även under stressade situationer. Du är strukturerad, har en problemlösande förmåga och kan snabbt planera om ditt arbete utefter ändrade omständigheter. Du behöver kunna känna dig trygg med att ta egna beslut och initiativ samtidigt som det är viktigt att du kan samarbeta med dina kollegor och andra professioner kring olika individer. För arbetet krävs att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. För att trivas i rollen som boendestödjare har du god empatisk förmåga samt relaterar till både kollegor och brukare på ett lyhört och smidigt sätt.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i förändringsarbete och verksamhetsutveckling då vi är mitt uppe i nytänkande kring arbetssätt i och med nya lagar och reformer.
Stämmer ovanstående in på dig?
Då hoppas vi att du snart hör av dig och söker tjänsten hos oss och blir en del av vårt fantastiska gäng.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde önskas omgående eller snarast efter överenskommelse.
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040
523 32 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Kontakt
enhetschef
Anna Bylin +46321595642 Jobbnummer
10015286