Individ- och familjeomsorgen söker behandlare - Melleruds kommun - Administratörsjobb i Mellerud

Melleruds kommun / Administratörsjobb / Mellerud2021-04-12Individ- och familjeomsorgen i Mellerud består av två enheter, Vuxenenheten, samt enheten Barn och unga. Inom vår verksamhet har vi en gemensam öppenvårdsgrupp där vi arbetar med individuellt anpassat stöd till vuxna, ungdomar, barn och familjer. I öppenvårdsgruppen finns behandlare med olika inriktningar och vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder. Just nu håller vi på att utveckla hela vårt öppenvårdsarbete och söker dig som vill arbeta med missbruk och beroende av olika slag. I Melleruds kommun satsar vi på hög kvalitet i verksamheten och strävar efter att kunna erbjuda varierade insatser utifrån den enskildes behov. Målet är alltid detsamma; att människor ska kunna leva sina liv av egen kraft. Öppenvårdsgruppen ligger organisatoriskt under barn och unga enheten som leds av en enhetschef och där det finns en 1:e socialsekreterare som ansvarar för metodstöd. I Melleruds kommun är avstånden mellan verksamheterna kort och vi arbetar alltid för ett nära samarbete i alla riktningar.2021-04-12Som behandlare får du uppdrag av socialsekreterare och du ansvarar därefter för att upprätta genomförandeplaner tillsammans med varje enskild individ. Du kommer främst arbeta med beroendesyndrom, riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, droger och spel. I arbetet ingår även att erbjuda stöd till anhöriga. Behandlingsteamet erbjuder ett brett utbud av insatser både i grupp och enskilt. Vi kan även erbjuda ett antal servicesamtal i syfte att förebygga och motivera.Vem är du?Vi söker dig som:Är behandlare, alkohol- och drogterapeut eller socionom med erfarenhet av behandlingsarbete inom missbruk- och beroendevård.Har ett stort intresse för människor och förmåga att driva processer framåt.Ser utvecklingsarbete som en spännande och kreativ utmaning och har förmåga att ställa om till ändrade förutsättningar.Förstår vikten av att samarbeta för att tillsammans med andra kunna nå resultatÄr nyfiken, modig och har lust att lära och utvecklasHar förmåga att tillföra entusiasm och energi i din arbetsgruppStor vikt läggs vid att du är van vid att arbeta med dokumentation utifrån gällande riktlinjer, med kontinuerliga målreflektioner och utvärdering av insatsen. Det är meriterande om du har relevant vidareutbildning såsom 12-stegkompetens, Återfallsprevention, MI, HAP, CPU, KBT, spelberoende. Vårt jobb är inte alltid enkelt, men alltid meningsfullt. Om du tycker detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss! Välkommen att utmanas hos oss!Vad kan vi erbjuda dig?Som behandlare i vår arbetsgrupp har du stöd av enhetschef, 1:e socialsekreterare och kollegor. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och ett positivt arbetsklimat som präglas av lyhördhet, öppenhet och hjälpsamhet. Varmt välkommen med din ansökan via e-post till socialnamnden@mellerud.se Kontakt; Carina Holmqvist, sektorchef, 0530-18119Sista dag att ansöka är 2021-05-04Melleruds kommunStorgatan 1146480 Mellerud5686498