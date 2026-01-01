Individ och Familjeomsorgen söker 1 Boendestödjare till Enheten stöd och bo
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.Publiceringsdatum2026-01-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är flexibel, idérik och har en kreativ lösningsförmåga.
Tjänsten är ett vikariat på 100 %, placering vid verksamheten Socialt stöd vid enheten Stöd och boende.
Socialt stöd är kommunens boendestödsverksamhet inom socialpsykiatri/samsjuklighet. Arbetet innebär arbete måndag - fredag, dagtid.
Verksamheterna arbetar teambaserat och tvärprofessionellt, och i rollen ingår kontaktmannaskap.
I rollen förväntas du,
• Att följa rutiner, policy och riktlinjer som är aktuella i Hammarö kommun
• Att följa uppdraget som fastställts av myndighet
• Att stötta den enskilda i det vardagliga livet i enlighet med uppdraget,
• Att följa/följa upp insats, mål och genomförandeplan
• Att genom arbetsmetoder så som RACT kartlägga och följa klients behov.
• Att inhämta och lämna relevant information till och från rätt funktion. Vilket innebär att identifiera vem som ska ha informationen eller vilken funktion du ska vända dig till för att få ett korrekt svar i din fråga, dessa funktioner kan exempelvis vara arbetsterapeut, sjuksköterska, vårdcentral eller chef .
• Arbeta med intern och extern samverkanKvalifikationer
Vi söker dig som har
• Yrkeshögskoleexamen inom socialpedagogik, som behandlingsassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med enskilda som har en komplexproblematik/samsjuklighet
• Erfarenhet av arbete med personer med utmanande beteende
• Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik.
• Erfarenhet av dokumentation och journalföring,
• God datavana och kunskap om IBIC och kan behärska det svenska språket i tal och skrift.
Meriterande
• Utbildning i RACT/ACT/ Case Management
• Utbildning i tydliggörande pedagogik
• Utbildning i konflikt och krishantering eller likande hot och våldsutbildning
• Kunskap om nya Socialtjänstlagen
Du ska vara trygg i din yrkesroll och ha förmåga att arbeta självständigt. Samverkan med andra aktörer såväl internt som externt ingår också i arbetsuppgifterna, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga.
Viktigt med personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen.
Arbete ställer höga krav på lyhördhet eget ansvar, och arbetet ställer höga krav på kommunikation. Arbetet innebär promenader och i vissa fall träning tillsammans med klienter.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav likaså att du kan cykla i tjänsten.
Tillträde: 1 mars 2026
Omfattning: 100%
Anställningsform: Vikariat.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
