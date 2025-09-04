Inbärningspersonal sökes för uppdrag i Uppsala med omnejd
Isaksson Byggbemanning AB / Grovarbetarjobb / Uppsala Visa alla grovarbetarjobb i Uppsala
2025-09-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaksson Byggbemanning AB i Uppsala
, Norrtälje
, Stockholm
, Västerås
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Isaksson Byggbemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom bygg - och fastighetsbranschen. Isaksson Byggbemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Kompetensföretagen-Svenskt Näringsliv-Almega. Vi är medlemmar i Byggföretagen.
Logistikarbetare till vår kund i Uppsala med omnejd
Just nu söker vi logistikarbetare/inbärningspersonal till vår kund i Uppsala. Kunden är ansvarig för materialhanteringen på byggarbetsplatser och i rollen som logistikmedarbetare blir du en viktig kugge i deras team. Du kommer att bli anställd hos oss på Isaksson Byggbemanning och sedan uthyrd till vår kund.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Som logistikarbetare arbetar du med intransport av material från lastbil till montageplats på kundens byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Du arbetar i team där förmågan att samarbeta och kommunicera är en viktig del för att lyckas väl. Som stöd i arbetet finns framtagna logistikanvisningar att arbeta efter och på varje arbetspass finns även en samordnare på plats som ansvarar för styrning och leverans. Tjänsten är en behovsanställning då antal arbetspass kommer att variera under veckorna, du behöver alltså ha en annan huvudsaklig sysselsättning, tex studier.Profil
Det viktigaste för oss är att du är intresserad av att arbeta med materialhantering i byggbranschen. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och pålitlig. Du är också ansvarsfull och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Då arbetet innehåller vissa moment som kräver en del lyft är det viktigt att du känner att din kropp är i god fysisk form för detta.
Arbetet pågår under kvällstid (oftast 15:00-21/22:00) så det är ett plus om du har tidigare erfarenhet av kvällsarbete.
Vidare ser vi att du kan kommunicera väl på svenska.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som anställd hos oss på Isaksson Byggbemanning AB kommer vi kunna erbjuda dig omväxlande och spännande arbetsplatser hos Sveriges ledande företag inom bygg och anläggning. Du omfattas av kollektivavtal anställningsvillkor gällande lön, semester, försäkringar och pension. För oss är det viktigt att du känner av vår närvaro och stöd under din anställning.
På Isaksson Byggbemanning brinner vi även för våra medarbetares välmående och vi är ett företag som styrs av våra värdeord: Glädje, Engagemang, Kvalitet och Framåtanda
Kontaktuppgifter och ansökan
Om du har frågor eller funderingar om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Erica Stråhle på telefonnummer 0760169500 eller via e-mail erica@isakssonrekrytering.se
Välkommen med din ansökan på vår hemsida redan idag då vi intervjuar och anställer kandidater löpande. Vi tar inte emot ansökningar över e-post.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
