Inagården Tärnsjö söker boendeassistent för behovsanställning
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2026-07-13
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Arbetet som boendeassistent på Inagården är i stor utsträckning ett praktiskt miljöterapeutiskt arbete. Bland annat handlar det om att arbeta mot uppsatta behandlingsmål, dokumentera, lyssna och ge stöd till de boende genom ett professionellt bemötande. Du skall ge dem stöd i vardagliga sysslor för att skapa en fungerande dygnsrytm samt motivera dem att genomföra aktiviteter, exempelvis utevistelser, träning, badhus, matlagning, daglig sysselsättning m.m.
Vårt arbetssätt På Inagården HVB arbetar vi utifrån ett relationellt och miljöterapeutiskt förhållningssätt där relation, trygghet och delaktighet står i centrum. Vi använder vardagens situationer som verktyg för lärande och utveckling, med fokus på att skapa stabilitet, självinsikt och nya strategier för varje individ.
I arbetet använder vi oss av tydliggörande pedagogik och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), vilket innebär att vi anpassar miljö, rutiner och kommunikation utifrån varje persons behov. Genom tydlighet, struktur och individuellt stöd skapar vi förutsägbarhet och trygghet – särskilt viktigt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi arbetar även med Ett Självständigt Liv (ESL), som stärker de boendes kunskap och färdigheter för att öka självständigheten i vardagen.
Ett lågaffektivt bemötande genomsyrar hela verksamheten. Genom att möta individer med lugn, respekt och förståelse skapar vi trygghet även i utmanande situationer och ger utrymme för återhämtning och reflektion.
Vårt arbete vilar på erfarenhet, beprövade metoder och en stark värdegrund – med övertygelsen om att alla människor kan utvecklas med rätt stöd och bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8048622-2098805". Arbetsgivare Inagården AB
(org.nr 556763-8159), https://jobb.inagarden.se
Inagården Tärnsjö (visa karta
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740 45 TÄRNSJÖ Arbetsplats
Inagården Jobbnummer
10001234