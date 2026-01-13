Inagården Älvkarleby söker boendeassistenter för behovsanställning.
2026-01-13
Vi arbetar utifrån en positiv människosyn med en fast övertygelse om människors inneboende resurser till förändring och utveckling. Inagården erbjuder utmanande och varierande arbetsuppgifter som gör det roligt att arbeta hos oss. Våra grundläggande värderingar är struktur, uthållighet, empati, respekt samt lärande och de är vägledande i allt vi är och i allt vi gör. För att du ska trivas hos oss tror vi därför att det är viktigt att du känner igen dig i våra värderingar och att du strävar efter en positiv utveckling för klienterna.Arbetet som boendeassistent på Inagården är i stor utsträckning ett praktiskt miljöterapeutiskt arbete. Bland annat handlar det om att arbeta mot uppsatta behandlingsmål, dokumentera, lyssna och ge stöd till boenden genom ett professionellt bemötande. Du skall ge dem stöd i vardagliga sysslor för att skapa en fungerande dygnsrytm samt motivera dem att genomföra aktiviteter, exempelvis utevistelser, träning, badhus, matlagning, daglig verksamhet m.m. Vi söker dig som har ett gott bemötande, en positiv människosyn och du har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Som person är du tydlig, stabil, kan sätta gränser och vara en god förebild i både ord och handling. Du har en god samarbetsförmåga, stort tålamod och tar ansvar i ditt arbete. Du kan arbeta flexibelt och initiativrikt.Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket då det är viktigt med dokumentation. Du behöver ha god förmåga att samverka i grupper av både medarbetare och boende.Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Meriterande är om du är utbildad undersköterska och/eller har arbetat inom psykiatrin. Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar. Här ser vi till människor som samhället helst vill blunda för och vi hjälper dem till en framtid utan kaos. Målsättningen med vårt arbete är att våra klienter skall kunna leva ett liv som är så normalt, självständigt och innehållsrikt som möjligt. I Tärnsjö startade vi upp 1998 och har totalt 20 platser varav 4 är LSS-platser. Här har vi även en jordbruksfastighet där vi har hästar, får och höns i verksamheten. Närheten till Dalälven gör att vi ofta är ute på fisketurer. I Älvkarleö har vi 18 HVB-platser fördelade på tre avdelningar i nybyggda lokaler som invigdes i april 2010. Närmsta grannar är Dalälven, skogen och tågstationen som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till Gävle och Uppsala. Så ansöker du
Arbetsgivare Inagården AB
814 94 ÄLVKARLEBY
