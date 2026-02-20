In-house Sales till Sheraton Stockholm Hotel
2026-02-20
Sheraton Stockholm Hotel är ett förstklassigt hotell beläget mitt i centrala Stockholm. Vi har 460 gästrum med komfort utöver det vanliga, en restaurang, lobbybar samt 14 konferensrum. Sheraton Stockholm är i en spännande fas och nu har du möjligheten att följa med på en once-in-a-lifetime resa med oss! Sheraton Stockholm Hotel ingår i den världsomspännande koncernen Marriott International med mer än 8500 hotell världen runt.
Vi söker nu en In-house Sales med ansvar för att supportera vårt Groups & Events Team med bokning, detaljplanering gällande event, administration, vara en förlängd arm med komplexa bokningar samt driva projekt inom teamet.
Att arbeta inom det kommersiella teamet på Sheraton Stockholm som In-house Sales innebär att du måste tycka om att jobba med flera saker paralellt, ha hög stresströskel, vara noggrann med ett öga för detaljer, ha god kunskap om PMS och Sales & Catering system (OPERA), samt ha ett brinnande intresse för att sälja och leverera utomordentlig service och kundbemötande på ett professionellt sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Hantera inkommande grupp- och mötesförfrågningar med korta ledtider
* Göra behovsanalys och skicka offert efter kundens önskemål
* Maximera mat och dryck intäkter från grupper genom merförsäljning
* Genomföra detaljplanering tillsammans med kund som rör hotellrum, konferenser, mat och dryck, teknik etc.
* Informera alla berörda hotellavdelningar om det som behövs för att genomföra ett framgångsrikt event som motsvarar kundens behov och förväntningar
* Hantera alla interna bokningar på hotellet så som möten, kurser, säljevent från A till Ö
* Supportera Group & Events teamet med större och komplexa grupp- och konferensbokningar
* Vara huvudansvarig för att uppdatera och hålla ordning på alla filer och dokument för Group & Events Teamet
* Driva projekt för Group & Events Teamet
* Ansvara för att alla bokningar följer alla uppsatta ekonomiska processer
* Representera hotellet i visningar med kund och andra evenemang vid behov
Du som söker skall uppfylla följande:
Vi söker dig som är en teamplayer och som tidigare jobbat med bokning av logi och/eller konferenser. Vi vill att du har:
* Utbildning inom hotell eller motsvarande
* Erfarenhet av arbete med hotelldatasystem. OPERA PMS och Sales & Catering är meriterande
* Mycket goda datorkunskaper
* Utmärkta kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav, ytterligare språk är meriterande
Vad kan vi erbjuda dig?
Sheraton Stockholm Hotel är en internationell och spännande arbetsplats med ett välkänt och omtyckt varumärke. Då vi är en del av Marriott finns också möjligheter att fortsätta sin karriär internt och internationellt. Som anställd har du dessutom möjlighet att besöka några av våra drygt 8000 hotell världen över till väldigt förmånliga priser.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och vi tillämpar kollektivavtal.
Tycker du att tjänsten låter intressant och passar dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast. Vi påbörjar rekryteringen omgående och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Om du vill veta mer om tjänsten kontakta gärna Jacob Khan, Director of Sales and Marketing Strategy på jacob.khan@sheratonstockholm.com
Välkommen med din ansökan till oss på Sheraton Stockholm Hotel!
Med en uppkommande renovering av hotellet kommer Sheraton Stockholm ta det första steget för att skapa ett nytt socialt nav i Stockholms pulserande hjärta, och här behöver vi dig som vill vara en del av vår fantastiska Group & Events team med på denna spännande resa.
