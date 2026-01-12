IMY rekryterar jurister till den operativa verksamheten
2026-01-12
IMY rekryterar nu jurister för arbete med dataskyddsfrågor till flera av våra operativa enheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Vi bidrar till en hållbar digitalisering, där offensiv innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. Vill du också arbeta för ett tryggt informationssamhälle med viktiga frågor om dataskydd? Då ska du söka jobb hos oss.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som jurist på myndigheten kommer du att arbeta med juridiska frågor inom dataskyddsområdet. Dina arbetsuppgifter innefattar handläggning av klagomåls- och tillsynsärenden enligt dataskyddsförordningen. Därtill kommer du att vara involverad i domstolsprocesser. Arbetet har även omfattande inslag av gränsöverskridande samarbete, där engelska är vårt arbetsspråk.
Du kommer att arbeta vid en enhet som främst ansvarar för hantering av klagomål och klagomålstillsyn.
Utöver den reglering som följer av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) arbetar juristerna på IMY bland annat med tillämpning av brottsdatalagen, kreditupplysningslagen, patientdatalagen och annan sektorspecifik lagstiftning. Verksamheten påverkas också av utvecklingen och regeländringar på AI-området.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har jur. kand. eller juristexamen samt minst två års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har lätt för att uttrycka komplicerade juridiska frågeställningar på ett målgruppsanpassat, klart och tydligt sätt och har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet från domstol
• Erfarenhet av tillsynsarbete
• Kunskap om dataskyddslagstiftning och praktisk erfarenhet av att tillämpa dessa regler inom privat eller offentlig sektor
• Kompetens inom IT- och informationssäkerhet, artificiell intelligens eller ny teknik
Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande och prestigelös. Du är beslutsför och driver självständigt dina uppgifter framåt. Därtill är du flexibel, lyhörd och samarbetsvillig. Du har en god förmåga att lyssna in olika perspektiv och snabbt finna kärnan i komplex information. Vidare har du förmågan att fatta kvalificerade beslut under skiftande förutsättningar och kan leverera med god kvalitet även under hög arbetsbelastning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete. Resor i tjänsten kan förekomma.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
• Rekryteringskonsult (Poolia) Nele Turemark, 070-248 99 77
• Enhetschef Evelin Palmér, 08-657 61 43
• Facklig företrädare Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 1 februari 2026. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb.
Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integritetsskyddsmyndigheten
(org.nr 202100-0050) Jobbnummer
9679825