IMY rekryterar jurister till den operativa verksamheten

2025-10-22
IMY rekryterar nu jurister för arbete med dataskyddsfrågor till flera av våra operativa enheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Vi bidrar till en hållbar digitalisering, där offensiv innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. Vill du också arbeta för ett tryggt informationssamhälle med viktiga frågor om dataskydd? Då ska du söka jobb hos oss.
Om tjänsten
Som jurist på myndigheten kommer du att arbeta med juridiska frågor inom dataskyddsområdet. Dina arbetsuppgifter innefattar handläggning av klagomåls- och tillsynsärenden enligt dataskyddsförordningen. Därtill kommer du att vara involverad i domstolsprocesser samt ge både skriftlig och muntlig vägledning till allmänheten. På flera av våra enheter har arbetet även omfattande inslag av gränsöverskridande samarbete, där engelska är vårt arbetsspråk.
Du kommer att arbeta vid en enhet som främst ansvarar för hantering av klagomål och klagomålstillsyn.
Utöver den reglering som följer av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) arbetar juristerna på IMY bland annat med tillämpning av brottsdatalagen, kreditupplysningslagen, patientdatalagen och annan sektorspecifik lagstiftning. Verksamheten påverkas också av utvecklingen och regeländringar på AI-området.
Vem är du?
Vi söker dig som har jur. kand. eller juristexamen samt notariemeritering eller annan likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har totalt minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har lätt för att uttrycka komplicerade juridiska frågeställningar på ett målgruppsanpassat, klart och tydligt sätt och har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av tillsynsarbete
Kunskap om dataskyddslagstiftning och praktisk erfarenhet av att tillämpa dessa regler inom privat eller offentlig sektor
Erfarenhet av att arbeta med vägledning
Kompetens inom IT- och informationssäkerhet, artificiell intelligens eller ny teknik
Som person är du ansvarstagande och prestigelös. Du är beslutsför och driver självständigt dina uppgifter framåt. Därtill är du flexibel, lyhörd och samarbetsvillig. Du har en god förmåga att lyssna in olika perspektiv och snabbt finna kärnan i komplex information. Vidare har du förmågan att fatta kvalificerade beslut under skiftande förutsättningar och kan leverera med god kvalitet även under hög arbetsbelastning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete. Resor i tjänsten kan förekomma.
Ersättning
