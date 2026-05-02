IMY rekryterar jurist till den operativa verksamheten
Integritetsskyddsmyndigheten / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-05-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Integritetsskyddsmyndigheten i Stockholm
IMY rekryterar nu en jurist för arbete med dataskyddsfrågor till en av våra operativa enheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Vi bidrar till en hållbar digitalisering, där offensiv innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. Vill du också arbeta för ett tryggt informationssamhälle med viktiga frågor om dataskydd? Då ska du söka jobb hos oss.Publiceringsdatum2026-05-02Dina arbetsuppgifter
Som jurist på myndigheten kommer du att arbeta med handläggning av klagomåls- och tillsynsärenden enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Arbetet innebär utredning av ärenden där enskilda lämnat klagomål till IMY, med bedömning och utförande av lämplig åtgärd. På klagomålsenheten arbetar jurister och beredningshandläggare tillsammans.
Den enhet som nu söker förstärkning har särskilt samordningsansvar för klagomålsärenden av internationell karaktär. Arbetet har inslag av gränsöverskridande samarbete, där engelska är vårt arbetsspråk. Tjänsten innefattar därtill mycket domstolsprocesser.
Utöver arbete med GDPR tillämpar juristerna vid IMY dataskyddsrelaterad speciallagstiftning samt allmän förvaltningsrättslig lagstiftning, såsom förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har jur. kand. eller juristexamen samt minst två års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har lätt för att uttrycka komplicerade juridiska frågeställningar på ett målgruppsanpassat, klart och tydligt sätt och har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Notariemeritering eller annan aktuell erfarenhet från domstol
Erfarenhet av tillsynsarbete
Kunskap om dataskyddslagstiftning och praktisk erfarenhet av att tillämpa dessa regler inom privat eller offentlig sektor
Kompetens inom IT- och informationssäkerhet, artificiell intelligens eller annan ny teknik
Dina personliga egenskaper
Du trivs i en utvecklingsinriktad verksamhet där arbetssätt och rättsliga frågor kontinuerligt förändras. Du är handlingskraftig, ansvarstagande, effektiv och strukturerad, kan prioritera väl och driver ditt arbete självständigt med hög kvalitet samt bidrar till enhetens gemensamma mål. Med god analytisk förmåga identifierar du snabbt kärnan i komplex information och omsätter den i välgrundade beslut, även under hög arbetsbelastning.
Du samarbetar smidigt, delar kunskap och bidrar till ett konstruktivt arbetsklimat. Du är trygg i din roll och har förmåga att hantera komplexa frågeställningar, även i ärenden med internationell koppling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete. Resor i tjänsten kan förekomma.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
Enhetschef Nidia Nordenström, 08-657 61 78
HR-specialist Åsa Hellgren, 08-657 61 01
Facklig företrädare Sofia Standar (Saco-S), 08-515 154 47
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 24 maj 2026. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb.
Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integritetsskyddsmyndigheten
(org.nr 202100-0050), https://www.imy.se/
Box 8114 (visa karta
)
104 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9887400