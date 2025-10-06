Importspeditör till tillverkande företag i Finspång
2025-10-06
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom internationell logistik? Vi söker en driven och engagerad Importspeditör som vill vara med och forma framtidens transportlösningar i en internationell miljö där innovation, samarbete och hållbarhet står i fokus.

Om tjänsten
I denna roll får du en central position i ett globalt nätverk som sträcker sig över 70 länder. Du blir en viktig länk mellan leverantörer, transportagenter, myndigheter och interna avdelningar, och får arbeta med avancerade och specialanpassade transportlösningar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Upphandling och bokning av transporter
• Leverantörskontakter och bevakning av leveranser
• Utfärdande av tulldeklarationer för import
• Kontroll och kontering av frakt- och speditionsfakturor
- Hantering av transportreklamationer
• Utveckling och digitalisering av tull- och transportprocesser
Vem är du?
• Har högskoleutbildning inom logistik eller flera års erfarenhet av import/export och tullhantering
• Har god förståelse för internationella transportavtal och tullprocesser
• Kommunicerar obehindrat på engelska och har goda kunskaper i Microsoft Office
• Är lösningsfokuserad, strukturerad och flexibel, även under tidspress
• Har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor inom transport och god förmåga att bygga kundrelationer
• SAP är meriterande
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
