Immigration & Relocation Coordinator med HR-fokus till kund i Södertälje
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu, för en kunds räkning, en Relocation and Immigration Coordinator till ett konsultuppdrag inom People & Culture/HR. Uppdraget är brådskande då en medarbetare i teamet lämnar sin roll den 31 januari 2026. Uppdraget löper initialt över 7 månader och arbetet sker i hybridform 3 dagar på kontoret och 2 på distans. Placeringen är i Södertälje.
I rollen kommer du att ha en central och koordinerande funktion där du ansvarar för att initiera och administrera immigrations- och relocationtjänster för både internationella lokala anställningar och permanenta relocationärenden. Du kommer arbeta nära HR, chefer och relocating assignees, och vara en nyckelperson i övergången till nya leverantörer. Arbetet sker via externa system och leverantörer, bland annat: Benivo för foreign local hires och permanent relocation, samt Deloitte Cobalt för immigrationsärenden.
Rollen kombinerar operativ hantering med projekt- och kunskapsarbete. Ditt arbete bidrar till att säkerställa att organisationen har korrekta processer och uppdaterad information kring relocation och immigration.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
• Initiera och administrera Immigration- och Relocation-tjänster via Benivo och Deloitte Cobalt
• Stötta övergången när ärenden flyttas från nuvarande leverantörer till Deloitte
• Hantera nya ärenden och frågor via Inbox och ServiceNow (SNOW)
• Delta i onboarding av Deloitte som ny leverantör och stödja kommunikationsplaner och möten med HR
• Uppdatera och underhålla information på organisationens kunskapssajt
• Delta i projektarbete, exempelvis:
• Framtagning av processbeskrivningar
• Skapande av utbildningsmaterial
• Uppdatering av Permanent Relocation Policy
Kvalifikationer och kompetenser
• Kandidatexamen eller högre, exempelvis inom Business Administration eller motsvarande
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• God teknisk kompetens och vana att arbeta i MS Office (Word, PowerPoint, Excel), SAP och ServiceNow
• God kommunikationsförmåga och förmåga att tydligt förklara policyer och processer för medarbetare, chefer och HR
• Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad med förmåga att hantera flera parallella uppgifter och deadlines
• Projektledningsförmåga och initiativtagande
Meriterande:
• Erfarenhet från immigration- och/eller relocationområdet, t.ex. från relocation- eller immigrationsbolag
• Erfarenhet av projektarbete och uppdatering av HR-webbplatser eller kunskapssajter
• Stort intresse för People & Culture / HR och internationella frågor
Detta är ett utmärkt uppdrag för dig som vill arbeta nära HR i en internationell och global kontext, och bidra till smidiga, kvalitativa relocation- och immigrationsprocesser hos en större organisation. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Jobbnummer
9707129