Imcd Nordic Söker En Medarbetare Inom Sales Support, Food & Nutrition
2026-03-13
Om rollen
Som en del av Food & Nutrition, en av våra nordiska affärsenheter, kommer du att arbeta med svenska och danska kunder och samarbeta nära säljteamet. En viktig del av rollen är att leverera förstklassig kundservice och upprätthålla kommunikation och uppföljning med kunder via telefon och e-post.
Tjänsten omfattar planering, övervakning och registrering av order, hantering av inköp, logistik och prognostisering, hantering av leveransbesked från leverantörer och speditörer, samt därtill hörande administrativa arbetsuppgifter.
Under högsäsong kan arbetsbelastningen vara hög, och förmågan att prioritera är mycket viktigt.
Vårt team har öppen och ärlig kommunikation med korta beslutsprocesser. Vi har också en positiv atmosfär med hög grad av öppenhet, där allas åsikter värderas och respekteras.
Vad vi erbjuder
En varierad roll där du samordnar med kollegor, kunder och internationella partners. Hos oss arbetar du i en flexibel organisation med nära till beslut.
Vår kultur präglas av frihet under ansvar, vilket erbjuder möjligheter till att växa och utvecklas. Tjänsten är baserad på vårt nordiska huvudkontor, som ligger i nya trevliga lokaler i i Hyllie.
Kunskap och erfarenhet
Erfarenhet av ordersupport och logistik inom B2B, samt en avslutad högskoleutbildning med kommersiell/logistisk inriktning. Rollen kräver starka service- och kommunikationsförmågor - både muntliga och skriftliga - på svenska och engelska, förståelse för danska är meriterande.
Det är en merit (men inte nödvändigt) om du även kan andra nordiska språk i tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i större affärssystem samt i övrigt goda datakunskaper är en förutsättning.
Du har god affärsmässig/ekonomisk förståelse och du har lätt att kommunicera på ett naturligt och korrekt sätt.
Arbetet är till stor del självständigt vilket innebär att du är duktig på att planera och prioritera dina arbetsuppgifter med en hög ansvarskänsla.
Vi ser också att du trivs i en flexibel och föränderlig miljö, där du är delaktig i det dagliga arbetet och bidrar med initiativtagande och engagemang.
Tjänsten är en avtalad visstidsanställning om 1 år
Startdatum: Så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om IMCD Group
Vi är IMCD Group, en ledande global distributionspartner och formuleringspartner av specialkemikalier och ingredienser. På IMCD är alla lika viktiga: kunder, leverantörer och anställda. Vi drivs av våra värderingar: Partnerskap, handlingsfrihet, entreprenörskap, integritet och förtroende samt finansiell disciplin.
Idag har vi verksamhet i över 60 länder, där vi framgångsrikt kombinerar lokal kunskap med global expertis för att uppnå hållbara resultat. IMCD är en stark, innovativ affärspartner och accelerator av lösningar för leverantörer och producenter av konsument-, industri- och varaktiga varor inom olika affärssektorer. Vår kommersiella excellens och solida operativa struktur underlättar en sund tillväxt. Vi är engagerade i att leverera värde och agera ansvarsfullt. I takt med att vi växer behåller vi våra grundares entreprenörsanda intakt och skapar en värld av möjligheter. IMCD Nordic är verksamt i Norden och Baltikum.
