IMA-sjuksköterska till Intensivvården, Sjukhuset Torsby
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Torsby Visa alla sjuksköterskejobb i Torsby
2026-06-22
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Vill du arbeta nära patienten i ett sammansvetsat team där du får utvecklas inom avancerad vård? Hos oss på sjukhuset i Torsby blir du en viktig del av en verksamhet med stort engagemang och stark vi-känsla.
Din arbetsplats
Vi är ett litet sjukhus i norra Värmland med stort hjärta och engagemang för våra patienter och medarbetare. Vi arbetar utifrån visionen "att skapa ett sjukhus där vi själva kan tänka oss vara patienter". På sjukhuset Torsby erbjuder vi en arbetsplats med stark gemenskap, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka. Vi-känslan är ständigt närvarande och samtliga enheter har en central roll i arbetet med och kring våra patienter.
Vår intensivvårdsavdelning har två högteknologiska intensivvårdsplatser och fyra intermediärvårdsplatser. Här vårdas patienter från medicin-, kirurgi- och ortopedklinik. Under jourtid tar vi emot postoperativa patienter och vi utför även korta IVA besök såsom elkonverteringar, CVK inläggningar och lumbalpunktioner.
Som IMA-sjuksköterska hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team som arbetar med avancerad vård och livräddande insatser, där varje dag gör skillnad. Vi trivs på jobbet, har nära till skratt och kännetecknas av att vi bryr oss om varann och har hög yrkesstolthet. Vi erbjuder dig en individuell anpassad introduktion efter dina behov och kunskaper.
Tjänsten har en grundinställning på vårdavdelning med en tidsbegränsad placering på intensivvårdsavdelningen (IVA) under max två år. Syftet är att ge dig en fördjupad insikt i arbetet som IVA-sjuksköterska och skapa goda förutsättningar för att efter avslutad IMA-/IVA-placering vidareutbilda dig till IVA-sjuksköterska.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Hos oss vårdar du patienter med svikt i vitala funktioner som har behov av tät övervakning och avancerade vårdinsatser. Arbetet innebär ett nära samarbete med IVA-sjuksköterska där du är delaktig i vården av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner, exempelvis vid svåra sjukdomstillstånd, olycksfall eller i postoperativ fas.
Du ansvarar för att kontinuerligt övervaka patientens vitalparametrar och att agera vid förändringar i patientens tillstånd. Arbetet sker i team tillsammans med undersköterska och anestesiläkare.
Tjänsten är varierande och utvecklande, med goda möjligheter till lärande i det dagliga arbetet. I schemat finns avsatt tid för utvecklingsarbete, undervisning och internföreläsningar, bland annat genom regelbundna avdelningsmöten.
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid, måndag till fredag, heltid. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras utifrån önskemål – exempelvis vid intresse av att kombinera tjänster eller arbeta deltid. Tveka inte att kontakta oss så ser vi över möjligheterna.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet. För oss är det viktigt att du är trygg, stabil och tycker om att ta initiativ. Vi värdesätter din förmåga att samarbeta och kommunicera högt. Sker det förändringar under arbetspassets gång stöttar vi varandra i teamet och det underlättar om du är flexibel i ditt arbetssätt. Ditt goda omdöme är värdefullt för att göra egna avvägningar och prioriteringar, med ibland begränsad information och tid. Det är även viktigt att du förstår din betydelsefulla roll som sjuksköterska och kan se till patientens och verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
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I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Sjukhuset Torsby IVA Kontakt
avdelningschef
Gunilla Hallstensson gunilla.hallstensson@regionvarmland.se 010-8347170 Jobbnummer
9973786