IM-lärare till Rudbecksgymnasiet
2025-12-18
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tidaholms kommun i Tidaholm
Är du engagerad och intresserad av ungdomar samt vill vara med och skapa en utvecklade studiemiljö för elever? Då kan du vara rätt kandidat för oss!Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Då en av våra lärare på Rudbecksgymnasiet går i pension i början på april 2026 söker vi nu en grundskolelärare med specialpedagogisk kompetens samt legitimation i matematik och NO-ämnen till introduktionsprogrammen - IM.
Rudbecksgymnasiet är Tidaholms kommuns enda gymnasieskola och här studerar knappt 300 ungdomar på olika gymnasieprogram. Rudbecksgymnasiet är en skola där vi bryr oss. Lärare och elever arbetar nära varandra och närhet är en styrka, här får elever plats att växa. Rudbecksgymnasiet ligger i centrala Tidaholm vid kanten av ån Tidan.
Tjänsten innebär undervisning i klass, mindre grupper och i vissa fall även enskild undervisning. Undervisningen kommer huvudsakligen ske på grundskolenivå, där mentorskap också ingår i uppdraget tillsammans med kollegor.
På IM strävar vi efter mindre sammanhang, se eleverna och skapa möjligheter för dem att lyckas. Tillsammans vill vi skapa en studiemiljö som genomsyras av det formativa arbetssättet och en hög måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten en relevant lärarexamen, gärna med påbyggnad av kurser i specialpedagogik. Vi ser även att du har erfarenhet av arbete med undervisning av elever i behov av särskilt stöd, till exempel undervisning i särskild undervisningsgrupp.
För att trivas i rollen behöver du ha en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl ungdomar i gymnasieåldern som till dina kollegor på arbetsplatsen.
Du behöver trivas med att arbeta tillsammans med andra och vara trygg i att leda arbetet i klassrummet på ett respektfullt sätt gentemot elever.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får möjlighet att driva utvecklings- och förändringsarbete med eleverna i fokus samt en skola som inte bara handlar om betyg, utan också resor, skratt och att faktiskt trivas! Du kommer även att få introduktion i ditt arbete så att du känner dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Den som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-01-18.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Rektor Rudbecksgymnasiet
Ci Olofsson ci.olofsson@tidaholm.se 0502-606122
