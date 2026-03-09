ILS-ingenjör till teknikintensiv miljö i Arboga
Friday Väst AB / Gruv- och metallurgijobb / Arboga
2026-03-09
Välkommen till en spännande och teknikintensiv värld där du får bidra till avancerade systemlösningar med fokus på långsiktig hållbarhet och driftsäkerhet.
OM TJÄNSTEN:I rollen som ILS-ingenjör (Integrated Logistics Support) har du en central funktion i att säkerställa hög kvalitet genom hela systemets livscykel. Du arbetar nära projektgrupper, systemingenjörer och andra specialister - och är en viktig del i att skapa effektiva underhålls- och supportlösningar som leder till optimerade driftkostnader och hög tillgänglighet.Arbetsuppgifter:
Utveckla och analysera ILS-strategier och planer som uppfyller kundkrav
Säkerställa att logistikkrav integreras i systemdesignen
Bidra till systemsäkerhet, driftsäkerhet, underhållsbarhet och testbarhet
Stödja vid upphandling, teknisk dokumentation och teknisk support
Ta fram underhållsberedningar, underhållsplaner och reservdelsberedningar
Leda arbetet med att leverera kundanpassade underhållslösningar genom hela systemets livscykel
VI SÖKER DIG SOM:Har en relevant teknisk utbildning, gärna som gymnasie- eller högskoleingenjör med inriktning mot ILS eller motsvarande.
Har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och är van vid att arbeta med underhållsberedning, dokumentation och utveckling av underhållskoncept.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift, och innehar B-körkort.
Som person är du analytisk, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Du motiveras av att se helheten, arbeta metodiskt och bidra till förbättringar som ger verklig effekt för både användare och organisation.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Placering: Arboga
Start: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Linn Gustafsson
Lön: Fast månadslön
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd, vid var tids gällande, bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
