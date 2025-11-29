ILS-Ingenjör och eller Projektledare till Devport SydOst
2025-11-29
DevPort söker engagerade ILS-Ingejörer / Projektledare med både hjärta och hjärna!
Vill du vara en del av vårt aktiva community med högt fokus på gemenskap, kompetensutveckling och mångfald? Vi på DevPort tror att ett prestigelös förhållningssätt, högt driv och arbetsglädje är viktiga nycklar för trivsel och kollektiv framgång. Dessutom har vi ramavtal med Sveriges ledande bolag, vilket innebär att våra konsulter lever en dynamisk vardag i teknikens framkant! Det vässar såväl ditt cv som din kompetens samt rustar svensk teknik för morgondagens utmaningar!
I din roll som kollega, lagspelare och ILS-Ingenjör / Projektledare är du en viktig och uppskattad del av teamets vidareutveckling. Vi tror att du är en person som motiveras av påverkansmöjligheter och medbestämmande, samt att du drivs av att såväl hitta som kommunicera lösningar som skapar mervärde för alla involverade parter. Publiceringsdatum2025-11-29Profil
Till rollen som projektledare inom ILS söker vi dig som har ett starkt driv och vill nå resultat. Du kan arbeta både självständigt och i grupp, har en social förmåga och kan kommunicera effektivt. Projekten vi arbetar i är stora och komplexa, innehåller stora datamängder och information från olika källor. Det är därför viktigt att kunna skapa struktur samt prioritera och planera uppgifter.
Vi söker dig som är drivande, utåtriktad och villig att ta ansvar. Du har en positiv grundsyn, god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera både i tal och skrift, på såväl svenska som engelska. Ett djupt intresse för teknik är en förutsättning för att trivas i rollen.
I arbetet som projektledare inom ILS ingår att:
• påverka produkter och system under koncept- och konstruktionsfasen med avseende på robusthet, testbarhet och underhållsmässighet
• bidra till att produkter och system får hög ökad operativ tillgänglighet och låg livscykelkostnad
• leda framtagning av underhållsanalyser, framtagning av kunddokumentation och kundutbildning inom ett eller flera projekt
• stödja framtagning av kundanpassade underhållslösningar
• stödja pågående eftermarknadskontrakt
Förutom att leda projektteam, förutsätter jobbet planering och koordinering med andra verksamhetsområden som t.ex. projektledning, inköp samt system- och delsystemkonstruktion.Kvalifikationer
Du som söker rollen som projektledare är ingenjör inom något ILS-område alternativt har en bakgrund från Försvarsmakten inom relevant område. Du har även erfarenhet från projektledning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Logistics Engineering
• Reliability Engineering, Systems Engineering (RBD, FMECA, FTA, RCM)
• Development Engineering
• Kunskap om SX000i International specification for Integrated Product Support (IPS)
• Marina sektorn eller försvarssektorn
Vårt erbjudande till dig:
• Vi erbjuder spännande uppdrag hos olika kunder inom olika branscher.
• Flexibelt upplägg kring löner och andra förmåner där du själv väljer hur du vill ha det - exempelvis högre lön eller längre semester? Du bestämmer!
• Roliga aktiviteter och konferensresor.
• Kompetensutvecklingsprojekt och lunchföreläsningar (allt ifrån social kompetens och stresshantering till batteriutveckling och blockchain).
• Arbeta med spännande produkter och med de senaste teknikerna.
DevPort - Proud to be!
DevPort är ett teknikkonsultföretag i ett expansivt utvecklingsskede med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Linköping, Helsingborg och Karlskrona. DevPort har sin kärnkompetens i fordonsindustrin och sysselsätter idag mer än 500 personer i uppdrag inom tre affärsområden - Digitala lösningar, produktionsutveckling samt produktutveckling. Inom dessa områden har vi flertalet spännande uppdrag för både dig som junior och senior ingenjör som matchas efter din profil och dina intressen. Med fina ramavtal och kunder har vi möjlighet att hitta rätt uppdrag för just dig.
Vill du jobba med oss?
Skicka in din ansökan genom formuläret nedan. Löpande urval görs och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så sök redan idag!
Start sker enligt överenskommelse.
Vid frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Anders Ekstrand via anders.ekstrand@devport.se
, Stefan Nilsson via stefan.nilsson@devport.se
, Frank Brunell via frank.brunell@devport.se
eller Carina Holmström via carina.holmstrom@devport.se
Vi ser fram emot att höra mer om dig! Ersättning
